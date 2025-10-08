Реклама
Средства ПВО за ночь уничтожили 53 БПЛА ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

«С 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 28 дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, 11 беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, шесть дронов — над территорией Ростовской области, по два БПЛА были сбиты над территориями Брянской и Курской областей и еще по одному беспилотнику — над территориями Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей.

Дальние вдали: как ПВО может парировать угрозу применения Украиной американских ракет
США обсуждают поставку Киеву «Томагавков» и «Барракуд», а также разведданных для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре

В Минобороны РФ 7 октября сообщили, что силы ПВО за три часа сбили 30 БПЛА ВСУ над регионами России. Уточнялось, что 16 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 дронов — над Курской областью, два БПЛА — над территорией Ростовской области и еще один беспилотник — над территорией Воронежской области.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

