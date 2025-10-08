Реклама
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Подсчитано число автоновинок рынка России в сентябре

«Автостат»: 14 новых моделей появилось на российском авторынке в сентябре
Фото: TENET
По итогам сентября на российском автомобильном рынке впервые появились 14 различных моделей, из них 10 относятся к сегменту легковых машин. Об этом 8 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в первый месяц осени в РФ на учет впервые встали три российские легковые модели — это двухместный электрический Eonyx M2, полноприводный пикап Sollers ST9 и компактный кроссовер Tenet T4.

В список вошли белорусский седан Belgee S50, электрический кроссовер Honda S7 китайского производства, а также еще пять моделей китайских марок — седан BYD U7, гибридный кроссовер Denza N8, пикап Maxus Star X, электрические кроссовер Xiaomi YU7 Max и лифтбэк Xpeng P7+.

В сегменте грузовых машин в сентябре впервые были куплены новые модели двух российских брендов — седельный тягач AMT 632901 и среднетоннажник Sollers TR180. В продажах легкой коммерческой техники (LCV) появилась модель бортового грузовика KAMA X62 (от китайского производителя Shandong KAMA Automobile). Линейку автобусов, купленных в стране, пополнил китайский двухэтажный низкопольный экскурсионный Higer KLQ6109GS.

За спрос денег не берут: что произошло с продажами новых автомобилей в сентябре
Почему былые фавориты рынка теряют позиции в России

Ранее в этот день сообщалось, что компания-дистрибутор «МБ Рус» перенесла российский дебют полноразмерного гибридного кроссовера Aito M9. Причиной стало то, что в Китае наблюдается повышенный спрос на эту модель, мощности завода-производителя сейчас направлены именно на внутренний рынок КНР.

