Подсчитано число автоновинок рынка России в сентябре

По итогам сентября на российском автомобильном рынке впервые появились 14 различных моделей, из них 10 относятся к сегменту легковых машин. Об этом 8 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в первый месяц осени в РФ на учет впервые встали три российские легковые модели — это двухместный электрический Eonyx M2, полноприводный пикап Sollers ST9 и компактный кроссовер Tenet T4.

В список вошли белорусский седан Belgee S50, электрический кроссовер Honda S7 китайского производства, а также еще пять моделей китайских марок — седан BYD U7, гибридный кроссовер Denza N8, пикап Maxus Star X, электрические кроссовер Xiaomi YU7 Max и лифтбэк Xpeng P7+.

В сегменте грузовых машин в сентябре впервые были куплены новые модели двух российских брендов — седельный тягач AMT 632901 и среднетоннажник Sollers TR180. В продажах легкой коммерческой техники (LCV) появилась модель бортового грузовика KAMA X62 (от китайского производителя Shandong KAMA Automobile). Линейку автобусов, купленных в стране, пополнил китайский двухэтажный низкопольный экскурсионный Higer KLQ6109GS.

Ранее в этот день сообщалось, что компания-дистрибутор «МБ Рус» перенесла российский дебют полноразмерного гибридного кроссовера Aito M9. Причиной стало то, что в Китае наблюдается повышенный спрос на эту модель, мощности завода-производителя сейчас направлены именно на внутренний рынок КНР.

