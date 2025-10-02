Реклама
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
В России стартовали продажи полноприводных пикапов Sollers ST9, модель доступна в комплектациях по цене от 3,5 млн и 3,58 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании «Соллерс», которое поступило «Известиям» 2 октября.

123

Фото: Соллерс

Sollers ST9 оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 224 л.с. («Евро-5») с цепным приводом ГРМ и автоматической восьмиступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором. Предусмотрен полный привод с понижающей передачей и электронной блокировкой заднего дифференциала. Сзади установлена зависимая многорычажная пружинная подвеска. Дорожный просвет — 210 мм.

Грузоподъемность до 980 кг позволяет въезжать в центральные районы мегаполисов. Грузовой отсек (1520×1590×470 мм) имеет износостойкое покрытие и внутренние петли для фиксации груза. Пикап сертифицирован для установки аксессуаров в кузов и тягово-сцепного устройства.

В базовую версию входят 18-дюймовые диски, система камер кругового обзора и парктроники, четыре подушки безопасности, светодиодная оптика, система бесключевого доступа и запуска двигателя, кожаная отделка сидений, электропривод кресла водителя, мультируль, климат-контроль. Установлена мультимедиасистема с 10,4-дюймовым экраном и шестью динамиками. Есть подогрев передних сидений и беспроводная зарядка для смартфона. Топовую комплектацию дополняют электронная блокировка заднего дифференциала, электропривод сиденья переднего пассажира, потолочные шторки безопасности и люк с электроприводом.

Sollers ST9 построен на базе китайского пикапа JAC T9, который в бензиновой версии с аналогичным мотором стоит от 3,65 млн рублей, а с дизельным — от 3,75 млн рублей (2025 год выпуска). ST9 выпускается на Ульяновском автозаводе. В январе этого года «Соллерс» запустил производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла на Ульяновском автозаводе, эти модели базируются на JAC. На основе ST9 «Соллерс» разрабатывает внедорожник, его продажи ожидаются в начале 2026 года.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Ульяновский автозавод выпустил партию бензиновых «Патриотов» и «Пикапов» с новой шестиступенчатой механической трансмиссией, она направится на сертификационные испытания. В начале сентября УАЗ приступил к завершению цикла испытаний модернизированного 150-сильного бензинового двигателя ZMZ Pro объемом 2,7 л.

