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Российский внедорожник Sollers появится в продаже в начале 2026 года

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Фото: «Соллерс»
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Компания «Соллерс» намерена запустить в продажу новый внедорожник в начале 2026 года. В запуск проекта планируется инвестировать более 4 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов, передает пресс-служба Ульяновского автозавода.

«Впереди у нас запланированы ускоренные дорожные испытания, по результатам которых возможны конструктивные доработки автомобиля. Параллельно с этим ведется активная подготовка к производству на нашей индустриальной площадке в Ульяновске», — сказал Гурьянов.

Облик автомобиля (интерьер и экстерьер) уже утверждены. Для внедорожника специалисты «Соллерс» разработали уникальный интерьер автомобиля, который учитывает пожелания и потребности российского клиента. Двигатель уже откалиброван для использования российского топлива и смазочных материалов. Внедорожник изначально разработан под условия эксплуатации на российских дорогах и с учетом дорожно-климатических особенностей, добавил он.

Как ранее рассказывал «Известиям» генеральный директор УАЗа Алексей Спирин, рамный внедорожник под маркой Sollers разработан специалистами компании «Соллерс» на основе пикапа. Автомобиль получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. в связке с восьмиступенчатым «автоматом», салон рассчитан на семерых, включая водителя.

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18 марта сообщалось, что китайская компания GAC намерена наладить выпуск автомобилей в России. Руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров сообщил «Известиям», что компания ведет переговоры с рядом локальных производителей и находится в стадии обсуждения площадки.

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