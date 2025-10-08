Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли

Компания-дистрибутор «МБ Рус» перенесла российский дебют полноразмерного гибридного кроссовера Aito M9. Об этом 8 октября портал «Китайские автомобили» сообщил в своем Telegram-канале.

Как объяснили в пресс-службе компании, в Китае наблюдается повышенный спрос на эту модель, мощности завода-производителя сейчас направлены именно на внутренний рынок КНР.

«МБ Рус» анонсировала прием предварительных заказов на Aito M9 еще в сентябре 2024 года. Изначально дебют модели в РФ был запланирован на конец того года, однако его перенесли на I квартал 2025-го, но продажи так и не начались.

Длина Aito M9 составляет 5230 мм, кроссовер оснащается последовательной гибридной силовой установкой, которая развивает 496 л.с. (675 Нм) и позволяет ускоряться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Запас хода на полной зарядке батареи и полном баке превышает 1300 км (по стандарту CLTC). Автомобиль оснащен системой полного привода и пневмоподвеской c адаптивной регулировкой жесткости. Было заявлено, что на российском рынке M9 получит адаптацию, включая русификацию меню.

Ранее, 10 сентября, сообщалось, что завод «Автотор» в Калининградской области может начать производство автомобилей Aito Seres. Сейчас в линейку марки входят гибридные кросс-купе М5 и кроссовер M7.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ