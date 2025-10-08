Российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Мио в одиночку одолел группу из пяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время освобождения населенного пункта Новогригоровка Запорожской области. Об этом 8 октября сообщили в российских силовых структурах.

«Вскрыв местоположение противника и оценив обстановку, Мио бросил в окно дома гранату, а затем открыл огонь из автомата, уничтожив двоих боевиков», — приводит заявление ТАСС.

По словам источника агентства, трое оставшихся в живых украинских боевиков попытались отступить на более выгодные рубежу, но российский боец предсказал их действия и укрылся в ближайшем погребе, откуда затем атаковал из засады, тяжело ранив противников.

В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что Российская армия освободила Новогригоровку. Отмечалось, что противник понес на направлении значительные потери, включая более 385 боевиков, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы.

