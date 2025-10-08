Реклама
Сюжет:

ВС РФ освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области. Об этом 8 октября рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, в ходе операции было нанесено поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадам морской пехоты, территориальной обороны и национальной гвардии, действующим в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка в Запорожской области.

Уточняется, что противник понес значительные потери, включая более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Прицельная давность: почему Запад отдает Киеву старое стрелковое оружие
Боевиков ВСУ вооружают тем, что списали в Европе, это говорит об истощении запасов НАТО, считают эксперты

Минобороны РФ 7 октября опубликовало кадры освобождения населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области. Отмечалось, что он перешел под контроль 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

