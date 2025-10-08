ВС РФ освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области. Об этом 8 октября рассказали в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области», — говорится в сообщении.
По информации Минобороны, в ходе операции было нанесено поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадам морской пехоты, территориальной обороны и национальной гвардии, действующим в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка в Запорожской области.
Уточняется, что противник понес значительные потери, включая более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
Минобороны РФ 7 октября опубликовало кадры освобождения населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области. Отмечалось, что он перешел под контроль 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
