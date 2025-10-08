Реклама
В МИД РФ указали на проверенную временем дружбу России и Кубы

Захарова: дружба России и Кубы проверена временем
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Дружба России и Кубы проверена временем. Об этом 8 октября сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы действительно дружим, наша дружба проверена временем. Было разное, но в абсолюте именно нацеленность на поддержку, на особый характер отношений», — заявила Захарова.

Так она прокомментировала ратифицированное Совфедом соглашение между правительствами РФ и Кубы о военном сотрудничестве. Кроме того, дипломат указала на двусторонний характер отношений двух государств.

«Мы выстраиваем наши отношения по разным направлениям, <...> исходя из заинтересованности стран в реализации конкретных проектов, в конкретных поставках, в конкретном виде сотрудничества, взаимодействия и партнерства», — заключила Захарова.

Грузите бочками: РФ может помочь Кубе преодолеть дефицит нефти
Насколько перспективно сотрудничество Москвы и Гаваны и есть ли преграды на его пути

В этот же день сенаторы ратифицировали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное 13 марта 2025 года в Гаване и 19 марта 2025 года в Москве. Отмечалось, что соглашение заключается на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 сентября в ходе встречи с главой кубинского МИДа Бруно Родригесом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил российскую позицию о необходимости США прекратить торгово-экономическую и финансовую блокаду Кубы. Помимо этого, Лавров и Родригес подчеркнули взаимный настрой сторон на поддержание политического диалога между государствами и углубление сотрудничества в торгово-экономическом направлении. Также они выразили стремление к дальнейшему взаимодействию в ООН и БРИКС.

