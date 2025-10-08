Совфед ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Сенаторы ратифицировали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное 13 марта 2025 года в Гаване и 19 марта 2025 года в Москве. Об этом 8 октября сообщили на сайте Совета Федерации.

«Соглашение направлено на укрепление двусторонних отношений между Россией и Кубой в военной сфере, а также на стратегическое взаимодействие на долгосрочной основе», — отметил первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Отмечается, что соглашение заключается на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в этот же день заявил, что ратификация соглашения о военном сотрудничестве с Кубой может быть воспринята как своевременный ответ России на угрозы Вашингтона относительно поставок крылатых ракет Tomahawk для Киева. По его словам, поставка на Кубу современных вооружений могла бы стать оправданным ответом на действия НАТО и эффективным инструментом сдерживания.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 сентября в ходе встречи с главой кубинского МИДа Бруно Родригесом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил российскую позицию о необходимости США прекратить торгово-экономическую и финансовую блокаду Кубы. Помимо этого Лавров и Родригес подчеркнули взаимный настрой сторон на поддержание политического диалога между государствами и углубление сотрудничества в торгово-экономическом направлении. Также они выразили стремление к дальнейшему взаимодействию в ООН и БРИКС.

