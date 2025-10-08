Офис оппозиционерки Тихановской в Литве приостановил работу

В Литве офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской приостановил работу. Об этом 8 октября сообщил советник Тихановской Денис Кучинский.

Уточняется, что причиной данной ситуации стало понижение уровня охраны политика литовскими властями.

«Поскольку предупреждение поступило очень быстро, у нас не было времени соответствующим образом скорректировать работу офиса. Поэтому нам пришлось временно приостановить работу», — приводит его слова телерадиокомпания LTR.

Он также отметил, что безопасность Тихановской и ее команды является критически важной не только для личной безопасности, но и для продолжения эффективной работы белорусского демократического представительства за рубежом.

Накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что власти страны решили уменьшить уровень охраны Тихановской. Отмечается, что с момента приезда Тихановской в Литву в 2020 году ее круглосуточно охраняли не только в стране, но и за пределами.

В 2020 году в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и объявила победителем выборов Тихановскую. В стране прошли акции протеста. Позже Тихановская уехала в Литву. В октябре 2020 года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ