Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Офис оппозиционерки Тихановской в Литве приостановил работу

0
EN
Фото: Global Look Press/Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Литве офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской приостановил работу. Об этом 8 октября сообщил советник Тихановской Денис Кучинский.

Уточняется, что причиной данной ситуации стало понижение уровня охраны политика литовскими властями.

«Поскольку предупреждение поступило очень быстро, у нас не было времени соответствующим образом скорректировать работу офиса. Поэтому нам пришлось временно приостановить работу», — приводит его слова телерадиокомпания LTR.

Он также отметил, что безопасность Тихановской и ее команды является критически важной не только для личной безопасности, но и для продолжения эффективной работы белорусского демократического представительства за рубежом.

Печеньки-тур: для чего Тихановская ездила в США
Оппозиционерка встретилась с Джо Байденом и порассуждала об отношениях с Россией

Накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что власти страны решили уменьшить уровень охраны Тихановской. Отмечается, что с момента приезда Тихановской в Литву в 2020 году ее круглосуточно охраняли не только в стране, но и за пределами.

В 2020 году в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и объявила победителем выборов Тихановскую. В стране прошли акции протеста. Позже Тихановская уехала в Литву. В октябре 2020 года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025