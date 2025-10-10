Эксперт предсказала исчезновение профессий из-за ИИ к 2030 году

К 2030 году рынок труда значительно изменится из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в организационные процессы, что приведет к вытеснению целых профессиональных пластов. О том, какие специальности исчезнут первыми, рассказала 10 октября «Известиям» консультант по управлению рисками, директор по методологии и управлению рисками ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова.

«Наибольшие и самые очевидные риски несет автоматизация сферы данных и документооборота. Профессии, связанные с вводом, обработкой и первичным контролем информации, окажутся на грани исчезновения. Операционисты в банках, специалисты по вводу данных, архивариусы — их функции будут практически полностью поглощены программными решениями. Уже сегодня алгоритмы демонстрируют свое превосходство в скорости и точности при работе со структурированными данными. Это делает человеческое участие в таких процессах экономически нецелесообразным», — сказала эксперт.

Кроме того, по словам Рахметовой, в группе риска находятся офисные специалисты, работающие по строгим регламентам. Особенно это касается бухгалтеров, занимающихся первичной документацией и расчетом заработной платы, а также аудиторов и страховых агентов. В малом и среднем бизнесе, где стоимость внедрения ИИ-решений относительно низка, такие профессии под угрозой исчезновения.

Третья группа рисков включает монотонный физический труд, связанный с конвейерами, упаковкой, сортировкой и контролем качества. Роботы уже начинают заменять людей на этих должностях, поскольку они быстрее, точнее и, что важно, дешевле в долгосрочной перспективе, уточнила специалист.

«Глубокий риск связан с отношением к новым технологиям: саботаж, ригидность, низкая обучаемость. Особенно уязвимыми окажутся две категории людей. Первая — это те, кто добровольно отказывается от критического мышления, предпочитая почти полностью передавать принятие решений нейросетям. Вторая категория — это люди, которые сознательно отказываются от профессионального развития, игнорируя необходимость адаптации к новым реалиям», — подчеркнула она.

Рахметова добавила: чтобы оставаться конкурентоспособным в будущем, необходимо сосредоточиться на развитии уникальных человеческих навыков. К ним относятся критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект и способность работать с ИИ как с инструментом.

