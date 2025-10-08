 
В равных условиях: в России разработан новый пятилетний план развития конкуренции

Инициатива призвана снять существующие барьеры для бизнеса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
ФАС России разработала новый пятилетний план развития конкуренции. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Среди основных задач — снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления государственной собственностью, развитие финансовых рынков, а также инновационных и высокотехнологичных отраслей. План отражает стремление государства сделать экономику более открытой и устойчивой. Предложенные меры направлены не на административное перераспределение ресурсов, а на формирование равных условий для бизнеса, считают эксперты. Как в России будут поддерживать конкуренцию — в материале «Известий».

Новая пятилетка

В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Новый план подготовлен с учетом меняющихся социально-экономических условий и цифровой трансформации экономики. Ключевая цель — сформировать на всех уровнях власти эффективную систему работы по развитию конкуренции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В число основных задач входят снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления государственной собственностью, развитие финансовых рынков, инновационных и высокотехнологичных отраслей.

Планом предусмотрены мероприятия по развитию антимонопольного законодательства. Среди них — ежегодное выявление и пресечение картелей, разработка региональных дорожных карт по развитию конкуренции на новую пятилетку, а также расширение сотрудничества с антимонопольными органами стран БРИКС и государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, в планы властей входит обеспечение антимонопольного регулирования цифровых платформ для предотвращения злоупотреблений монополистов. Процедуру обжалования при этом планируют цифровизировать на 100%, что максимально упростит для заявителя механизм подачи жалобы.

Удовлетворенность участников товарных рынков при этом должна вырасти на 12% к 2030 году.

Реализация плана, как подчеркивает Новак, обеспечит дальнейшее развитие конкуренции, что будет способствовать устойчивому росту экономики, достижению справедливого баланса цен, а также повышению качества продукции и услуг.

Трейдинг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Развитие конкуренции — это один из ключевых факторов устойчивого экономического роста и технологического развития страны. Справедливая конкуренция стимулирует снижение издержек, рост производительности и внедрение инноваций. И это в свою очередь укрепляет позиции России на мировом рынке, делает нашу экономику более устойчивой, а также обеспечивает граждан широким ассортиментом качественных товаров и услуг по доступным ценам», — отметил Александр Новак.

Здоровая экономика

Проект Национального плана (дорожной карты) развития конкуренции в Российской Федерации на 2026–2030 годы разработала Федеральная антимонопольная служба.

Принятие документа обеспечит дальнейшее развитие конкуренции, что будет способствовать формированию здоровой экономики, достижению справедливого баланса цен и повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников рынка, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Мероприятия пятилетнего плана предусматривают в том числе меры по выявлению и пресечению картелей, напомнили в службе. Речь идет о создании государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений (ГИС «Антикартель»).

ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ожидается, что система позволит проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур, а также оперативно получать информацию, сокращая число направляемых запросов.

Условия для роста

Разработанный властями пятилетний план развития конкуренции отражает стремление государства сделать экономику более открытой и устойчивой, считает член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин. Предложенные меры направлены не на административное перераспределение ресурсов, а на формирование равных условий для бизнеса, указывает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Снятие барьеров для предпринимателей, цифровизация процедур обжалования и развитие высокотехнологичных отраслей создают более открытую среду, где компании разных масштабов могут конкурировать за счет качества, инноваций и управленческих решений, — убежден парламентарий. Такой подход, по его мнению, поможет сохранить здоровое рыночное соперничество, простимулировав рост производительности.

Новый пятилетний план отражает более широкий подход к экономическому развитию страны через формирование современной деловой культуры, уверена заместитель председателя совета директоров Сибирского делового союза Анастасия Горелкина.

— Акцент переносится с формальных правил на реальные условия, в которых предприниматели могут расти, а новые проекты — получать поддержку, — уточняет она.

Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Предложенные на совещании меры, однако, стоит рассматривать не в отдельности от текущей экономической ситуации в стране, а применительно к обстоятельствам, при которых компании будут участвовать в конкурентной борьбе, подчеркивает советник президента Московской ассоциации предпринимателей Павел Семенов. Многое будет зависеть от доступа компаний к финансированию, действий ЦБ по снижению ключевой ставки, вопросов национального режима и импортозамещения.

Сегодня малому и среднему бизнесу тяжело из-за высокой ставки, усложненной логистики и других обстоятельств, перечисляет директор по реализации федеральных проектов развития школы управления «Сколково» Ирина Миронова.

— Конкурентный рынок для талантливых производителей — благодатное поле. Он позволит компаниям вырываться вперед, встроившись в мировые производственные цепочки за счет качества продукции или преимущества по цене. Конкуренция помогает встряхнуться и крупным игрокам, заставляя их внедрять перспективные идеи и управленческие практики, — полагает собеседница «Известий».

Надежный арбитр

Вмешательство государства в развитие конкуренции — это не попытка «управлять рынком», а стремление сделать его более справедливым, убежден Андрей Глушкин. Государство заняло сторону арбитра и дает больше возможностей для развития предпринимательского потенциала с целью развития импортозамещения и экономики в целом, указывает Ирина Миронова.

— Власти следят, чтобы у всех игроков были равные условия и ни один участник не мог злоупотреблять своим положением. Особенно важно это в стратегических и социально значимых отраслях, где честная конкуренция напрямую влияет на цены, качество услуг и развитие технологий, — разъясняет Глушкин.

Обувь
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Вмешательство государства в сферу конкуренции необходимо, ведь без контроля невозможно исключить монопольное давление, искусственное завышение цен и барьеры входа на рынок, перечисляет Алексей Говырин.

— Российское законодательство закрепляет это право: антимонопольные органы следят за тем, чтобы свобода предпринимательства сочеталась с ответственностью за недобросовестное поведение, — отмечает депутат.

Государство при этом перестает восприниматься как надзорный орган, всё чаще выступая в роли партнера, уточняет Анастасия Горелкина.

— Когда бизнес чувствует, что его идеи востребованы и защищены законом, появляются новые компании, растет занятость, расширяется налоговая база. Такая модель выгодна всем: предпринимателям, государству и гражданам, — подчеркивает собеседница «Известий».

К мерам со стороны государства, способствующим максимальному уравниванию условий работы компаний, Павел Семенов относит:

— либерализацию рынков (снижение барьеров входа для новых участников);

— доступ к инфраструктуре (обеспечение равных условий для всех участников рынка);

— прозрачность и информационную открытость (публикация данных о ценах, тарифах и условиях работы компаний);

— поддержку малого и среднего бизнеса (создание условий для их развития и конкуренции с крупными корпорациями, а также реализованное в рамках обязательное сотрудничество субъектов МСП и крупного бизнеса).

Бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Иными словами, сегодня в России уже сформированы базовые механизмы поддержки конкурентной среды, однако есть вопросы, требующие доработки, обращает внимание Глушкин. В частности, необходимо усилить внимание к региональному уровню, где предприниматели чаще сталкиваются с ограничениями. Развитие конкуренции на региональном уровне особенно важно, ведь именно в субъектах федерации формируется среда, где работают малые и средние компании, создаются рабочие места и зарождаются локальные бренды, напоминает Горелкина.

— Создание условий для малого и среднего бизнеса, развитие цифровых платформ и повышение открытости государственных компаний способны придать конкуренции дополнительный импульс, — считает Глушкин.

Инвестиция в будущее

Федеральная антимонопольная служба сегодня последовательно работает над снижением административных барьеров, повышением прозрачности госзакупок и предотвращением недобросовестных соглашений, указывает Андрей Глушкин. Одна из ключевых задач в этой области — борьба с картелями.

Она осуществляется через уголовную и административную ответственность, систему «снисхождения» для компаний, добровольно раскрывающих сговор, а также международное сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС. В совокупности эти меры укрепляют доверие участников рынка и позволяют формировать устойчивую, конкурентную экономику, — полагает Алексей Говырин.

ШОС
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Для успешной борьбы важно не только ужесточать меры ответственности, но и развивать профилактические механизмы: стимулировать добровольное раскрытие нарушений, формировать культуру добросовестного предпринимательства, проводить обучение и консультации для бизнеса, перечисляет Глушкин.

Процесс не должен сводиться к борьбе любой ценой, подтверждает Анастасия Горелкина. Борьба с картелями и недобросовестными практиками должна идти не только через санкции, но и через повышение прозрачности и саморегулирование отраслей. Когда компании заинтересованы в здоровом рынке, сами предприниматели становятся лучшими защитниками честной конкуренции, убеждена она.

А развитие конкуренции — это путь к росту качества продукции, инновациям и экономической стабильности, уверен Глушкин.

— Новый план дает шанс сделать взаимодействие государства и бизнеса более доверительным, а правила — понятными и едиными для всех. В этом случае выигрывают и предприниматели, и потребители, и вся экономика страны, — отмечает эксперт.

В перспективе предложенные меры могут стать основой для обновления экономической модели, где ценится не близость к ресурсам, а эффективность и инновационность, допускает Анастасия Горелкина.

— Поддержка конкуренции — это инвестиция в будущее. В развитие регионов, в рост числа инициативных предпринимателей, в повышение доверия внутри делового сообщества. Чем больше таких примеров, тем сильнее и устойчивее будет экономика страны, — резюмирует собеседница «Известий».

