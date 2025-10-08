Реклама
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона

Фельдман: Макрон тянет за собой команду либерал-глобалистов на дно
Фото: Global Look Press/Sebastien Toubon/Keystone Press Agency
Президент Франции Эммануэль Макрон, теряющий поддержку, «тянет за собой всю команду либерал-глобалистов на дно». Об этом 8 октября заявил «Известиям» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Не удивительно, что немногочисленные союзники действующего президента Франции ждут от него решительных действий, способных переломить текущие кризисные тенденции. В отставку Макрон не уйдет даже под давлением членов своей команды», — сказал эксперт.

По словам политолога, французский лидер постарается продержаться до окончания своего президентского срока. Наиболее вероятным сценарием в этой ситуации могут стать внеочередные парламентские выборы. Однако Фельдман не исключает и более радикальных мер со стороны Макрона.

«Нельзя исключать, что Макрон разыграет антироссийскую карту и объявит о введении чрезвычайного режима якобы для противодействия экзистенциальной угрозе с Востока. В таком случае Франция окончательно встанет на путь милитаризации, а ее президент де-факто превратится в военного диктатора», — заключил собеседник.

Борьба за суммы: во Франции проходят забастовки из-за антисоциального бюджета
Сможет ли новый премьер Лекорню преодолеть политический кризис и отстоять непопулярные решения

Газета The Wall Street Journal сообщила 7 октября, что сторонники президента Макрона выражают обеспокоенность политикой своего лидера, так как боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела. Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано предложила начать подготовку процесса по объявлению импичмента французскому лидеру. По ее словам, 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

