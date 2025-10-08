Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, теряющий поддержку, «тянет за собой всю команду либерал-глобалистов на дно». Об этом 8 октября заявил «Известиям» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Не удивительно, что немногочисленные союзники действующего президента Франции ждут от него решительных действий, способных переломить текущие кризисные тенденции. В отставку Макрон не уйдет даже под давлением членов своей команды», — сказал эксперт.

По словам политолога, французский лидер постарается продержаться до окончания своего президентского срока. Наиболее вероятным сценарием в этой ситуации могут стать внеочередные парламентские выборы. Однако Фельдман не исключает и более радикальных мер со стороны Макрона.

«Нельзя исключать, что Макрон разыграет антироссийскую карту и объявит о введении чрезвычайного режима якобы для противодействия экзистенциальной угрозе с Востока. В таком случае Франция окончательно встанет на путь милитаризации, а ее президент де-факто превратится в военного диктатора», — заключил собеседник.

Газета The Wall Street Journal сообщила 7 октября, что сторонники президента Макрона выражают обеспокоенность политикой своего лидера, так как боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела. Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано предложила начать подготовку процесса по объявлению импичмента французскому лидеру. По ее словам, 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.

