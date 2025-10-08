Присыпку на рану: суд обязал Johnson & Johnson выплатить $966 млн

Во вторник вечером, 7 октября, стало известно, что суд в Калифорнии обязал американскую компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить компенсацию в рекордные $966 млн семье женщины, умершей от редкой формы рака. Утверждается, что онкология у 88-летней пенсионерки развилась именно из-за присыпки J&J, поскольку в ней содержались токсичные вещества. Подробности дела — в материале «Известий».

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить компенсацию: что известно

Суд штата Калифорния обязал компанию-производителя санитарно-гигиенических и медицинских товаров Johnson & Johnson выплатить компенсацию на сумму $966 млн за смерть 88-летней пенсионерки. Установлено, что в 2021 году женщина умерла от редкой формы рака — мезотелиомы, это произошло из-за использования детской присыпки компании на основе талька, в которой был асбест.

Согласно судебным документам, J&J должны выплатить $16 млн компенсации и еще $950 млн в виде штрафных санкций, пишет газета The New York Times.

Компания намерена обжаловать решение в апелляционном суде. Вице-президент J&J Эрик Хаас заявил, что не согласен с вердиктом и назвал его «вопиющим и противоречащим Конституции».

Кроме того, в Johnson & Johnson отрицают, что в составе детской присыпки мог содержаться асбест. Несмотря на эти заявления, еще в 2023 году компания прекратила продажу этого продукта после того, как на корпорацию стали сыпаться десятки тысяч судебных исков, утверждающих, что асбест в тальке приводит к мезотелиоме, раку яичников и другим видам онкологии. Один из исков был подан общественниками в России, поскольку продажа этой продукции в нашей стране продолжалась, хотя в США она уже была отозвана.

Важно отметить, что решение суда было принято всего через несколько месяцев после того, как федеральный судья отклонил попытку Johnson & Johnson урегулировать имеющиеся и будущие иски при помощи системы банкротства. Используя эту схему, компания могла бы не выплачивать компенсации, однако суд постановил, что Johnson & Johnson не может таким образом уйти от ответственности. В общей сложности J&J трижды пытались объявить себя банкротом.

По данным The New York Times, против компании на рассмотрении находится более 90 тыс. исков.

Справка «Известий» Факты наличия в присыпках J&J канцерогенного талька стали вскрываться начиная с 1970-х годов. По истечении нескольких десятилетий у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников. В апреле 2023 года головная компания выделила $8,9 млрд на выплаты по проигранным искам и будущим претензиям со стороны покупателей. Верховный суд США в 2021 году признал потерпевшими 22 женщины, которые заявили, что продукция J&J вызвала у них рак яичников, писали западные и российские СМИ. Сумма выплат им составила $2,5 млрд.

Мезотелиома: что это

Мезотелиома — опухоль, которая развивается в соединительной ткани, покрывающей внутренние органы. Наиболее распространенными считаются мезотелиомы брюшины, плевры и перикарда.

Причины развития этой формы онкологии не всегда ясны, однако врачи указывают на некоторые факторы, которые серьезно увеличивают вероятность появления рака. Среди них и содержащийся в тальке J&J асбест. Вдыхаемые волокна попадают в легкие и могут перемещаться по дыхательным путям, проникать в плевральную оболочку и грудную стенку. Со временем клетки организма повреждаются, возникает асбестоз (фиброз легких). Заболевание, отмечается, развивается долго — 20–25 лет.

Кроме того, в СМИ сообщалось со ссылкой на исследования американских ученых, что регулярное нанесение содержащих тальк присыпок на органы репродуктивной системы у женщин значительно повышает риск развития рака матки . По словам исследователей, такая зависимость может быть связана с тем, что мельчайшие частицы проникают внутрь и задерживаются на годы, вызывая хроническое воспаление, а затем рак .

При этом статистически мезотелиома чаще встречается у мужчин, поскольку они чаще работают на вредных производствах, связанных с асбестом.

Среди других возможных факторов развития мезотелиомы — цеолиты (минералы, химически связанные с асбестом); радиация (в том числе при лечении других видов рака); возраст; мутация или изменение гена ВАР1 (связан с синдромом предрасположенности к опухолям).

Асбест: что это, применение, опасность

Асбест — собирательное название тонковолокнистых минералов из класса силикатов. По химическому составу его относят к водным силикатам магния, кальция, натрия и железа.

Асбест очень популярен в строительстве. Из его смеси с цементом делают волнистый и плоский шифер. В качестве огнеупорного материала его используют, когда необходимо отделить, например, камин, печь или дымоход от помещения. Противопожарные полотна также делают из асбеста.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), именно из-за воздействия асбеста в мире ежегодно умирает более 200 тыс. человек. По их оценкам, минерал может приводить к нескольким видам онкологий (помимо мезотелиомы это рак легких, гортани и яичников), а также к хроническим респираторным заболеваниям.

Для предотвращения проблем со здоровьем от асбеста специалисты ВОЗ призывают производителей полностью прекратить его использование.