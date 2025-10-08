Реклама
Сюжет:

Российские военные поразили тяговую подстанцию и железнодорожный состав ВСУ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, который был задействован для перебросок подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские военнослужащие поразили инфраструктуру военного аэродрома, цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 украинских беспилотников.

Вооруженные с силой: стратегическая инициатива в зоне СВО — полностью за Россией
Владимир Путин заявил об освобождении 212 населенных пунктов в этом году

В этот же день операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили военную технику и живую силу формирований ВСУ. Отмечается, что военнослужащим удалось ликвидировать 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и живую силу украинских боевиков, укрывавшуюся в блиндаже.

