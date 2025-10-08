В Свердловской области ряд предприятий объявил эвакуацию из-за угрозы БПЛА

На нескольких предприятиях Свердловской области был введен упреждающий режим реагирования на возможную угрозу атаки беспилотников (БПЛА). Об этом 8 октября сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона в Telegram-канале.

«Ряд предприятий Свердловской области ввел упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников», — сказано в публикации.

На каждом объекте разработан свой алгоритм действий в подобных ситуациях, уточнили в правительстве. Уточняется, что все государственные учреждения региона продолжают работать в обычном режиме.

Ранее в этот же день в Липецке были эвакуированы 50 человек из-за обнаруженных обломков дрона. Сообщалось, что местным жителям была оказана вся необходимая помощь: часть из них разместили в пунктах временного размещения (ПВР), а часть предпочла уехать к родственникам.

