В Липецке из-за найденных обломков БПЛА эвакуировали 50 человек

В Липецке были эвакуированы 50 человек из-за обнаруженных обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом ночью 8 октября сообщил глава города Роман Ченцов.

«На улице Буденного обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. <...> Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что в настоящее время он находится на месте произошедшего. По его словам, всем эвакуированным была оказана помощь: часть из них была размещена в пунктах временного размещения (ПВР), а часть — предпочла уехать к родственникам.

Ченцов подчеркнул, что все службы в городе работают слажено, а также призвал жителей доверять информации, поступающей только из официальных источников.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне вечером сообщил об обнаружении в Липецке взрывоопасных обломков БПЛА. Он уточнил, что на месте их расположения к работе приступили специалисты-взрывотехники и представители экстренных служб.

