В Новой Москве в квартире обнаружили тело новорожденного

В квартире жилого дома, расположенного в Новой Москве, обнаружили тело младенца. Об этом 8 октября сообщили в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по столице.

«Утром 8 октября 2025 года в квартире жилого дома, расположенного в Новой Москве, обнаружено тело новорожденного ребенка без признаков жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее, 11 сентября, во Всеволожском районе Ленинградской области младенец умер после кормления. Тогда женщина попробовала самостоятельно реанимировать сына, но попытки оказались безуспешными. Ее супруг отвез ребенка в больницу, где констатировали смерть мальчика.

