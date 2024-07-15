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Вина указана: гинеколога осудили условно по делу о смерти младенца

Трех его коллег не стали привлекать к ответственности из-за истечения срока давности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Гагаринский райсуд столицы 5 июля освободил от уголовной ответственности трех врачей московского роддома по делу о гибели младенца, а еще одному назначил условный срок. На скамье подсудимых оказались заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия, акушеры-гинекологи Гиорги Каладзе, Анастасия Каюмова и неонатолог Ирина Герасимова. По версии следствия, в 2018 году они проигнорировали информацию о возможном неблагополучном течение родов, и это привело к смерти младенца. Но в итоге только Каладзе получил полтора года условно — за подделку документов. Юристы отметили, что у акушеров и хирургов в разы выше риск уголовного преследования, чем у представителей других медицинских профессий.

Переквалификация и приговор

В 2018 году в московский роддом № 4 при Городской клинической больнице им. Виноградова доставили женщину на 39-й неделе беременности с диагнозом «хроническая гипоксия плода» (длительный период недостаточного снабжения его кислородом). В материалах следствия отмечалось, что будущая мать Анастасия Шептовицкая предупредила сотрудников, что данные УЗИ показали нарушение кровотока в пуповине, а также рассказала, что прошлые роды у нее были стремительными.

суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но, как следует из данных дела, акушер-гинеколог Гиорги Каладзе проигнорировал просьбу среднего медперсонала проверить данные аппарата кардиотокографии (КТГ, регистрирует частоту сердцебиения плода). Более того, он ушел во время родов в ординаторскую, чтобы выпить чай.

Также у Анастасии Шептовицкой были показания к кесареву сечению, но врачи решили, что роды будут проходить естественным путем. Ей прокололи плодный пузырь, подключили аппарат, чтобы контролировать сердцебиение плода и на несколько часов оставили одну.

В итоге произошел разрыв сосудов пуповины, и у плода наступила тяжелая асфиксия в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина. Неонатолог Ирина Герасимова, отмечает следствие, не оказала надлежащей помощи новорожденному. Ребенок умер спустя сутки.

суд

Бывший акушер-гинеколог Георги Каладзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вместе с Каладзе и Герасимовой по делу проходили завотделением патологии беременных Марина Кирия, которая была ответственным врачом смены, а также акушер-гинеколог Анастасия Каюмова.

Вину врачи не признали, заявили, что действовали по протоколу Минздрава и настаивали, что младенец умер из-за внутриутробной инфекции.

Но адвокат потерпевших заявила «Известиям», что, согласно медицинской документации, никаких инфекций обнаружено не было.

— Должны быть лабораторные данные, а этих анализов нет, — сказала она.

Следователи также обнаружили, что в историю новорожденного и роженицы были внесены недостоверные сведения, а также подделана лента самописца КТГ.

Бывшая заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия (в центре)

Бывшая заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия (в центре)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Всех врачей обвиняли по ст. 238 УК РФ об оказании медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но срок по ней уже вышел — в итоге троих фигурантов освободили в зале суда. И только Каладзе назначили условный срок в полтора года — за подделку документов (ст. 327 УК РФ).

Долгое следствие

Чаще всего в зоне риска по привлечению к уголовной отвественности находятся акушеры-гинекологи и хирурги, рассказала «Известиям» медицинский юрист Жанна Алтунян.

— В первую очередь это врачи тех специальностей, где проводятся хирургические вмешательства, — сказала она. — Если брать акушерство и гинекологию, часто к летальному исходу или инвалидизации плода приводит бездействие врача или низкая квалификация, то есть череда неправильных действий.

Юрист отметила, что когда есть показания к проведению кесарева сечения, а врач выжидает, это зачастую приводит к асфиксии плода или его гибели. Также некоторые специалисты несвоевременно замечают желтуху у младенца, что грозит осложнениями и инвалидностью, подчеркнула эксперт.

операция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Алтунян, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и исков, врач должен соблюдать клинические рекомендации, протоколы лечения, стандарты и порядки оказания медпомощи, иметь подтвержденную квалификацию и регулярно повышать ее.

— Это касается как врачей, работающих в государственных медучреждениях, так и в частных, — подчеркнула она. — Если врач соблюдает верно все алгоритмы оказания медпомощи, то он не понесет уголовного наказания. Например, если нужно экстренное кесарево сечение, врач должен его провести в срок до 30 минут, не позднее.

Медицинский юрист Алексей Старченко также отметил, что требования клинических рекомендаций обязательны к исполнению.

— Кроме того, необходимо помнить и исполнять требования порядка оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология», — сказал эксперт. — Там достаточно подробно изложены требования по маршрутизации, срокам оказания помощи беременным, в том числе объем необходимых исследований.

акушер
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Дела о врачебных ошибках зачастую квалифицируют как выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказал «Известиям» адвокат Андрей Гривцов.

— Это более тяжкий состав по сравнению с халатностью, причинением смерти по неосторожности и причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — пояснил он. — Дела такой категории почти всегда расследуются долго, поскольку проводятся сложные экспертные исследования, и часто сроки давности к моменту окончания расследования успевают истечь.

Эксперт считает, что сейчас в Московском регионе практика переквалификации действий врачей на менее тяжкие составы преступлений, совершенных по неосторожности, носит всё более устойчивый характер.

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