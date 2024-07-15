Вина указана: гинеколога осудили условно по делу о смерти младенца
Гагаринский райсуд столицы 5 июля освободил от уголовной ответственности трех врачей московского роддома по делу о гибели младенца, а еще одному назначил условный срок. На скамье подсудимых оказались заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия, акушеры-гинекологи Гиорги Каладзе, Анастасия Каюмова и неонатолог Ирина Герасимова. По версии следствия, в 2018 году они проигнорировали информацию о возможном неблагополучном течение родов, и это привело к смерти младенца. Но в итоге только Каладзе получил полтора года условно — за подделку документов. Юристы отметили, что у акушеров и хирургов в разы выше риск уголовного преследования, чем у представителей других медицинских профессий.
Переквалификация и приговор
В 2018 году в московский роддом № 4 при Городской клинической больнице им. Виноградова доставили женщину на 39-й неделе беременности с диагнозом «хроническая гипоксия плода» (длительный период недостаточного снабжения его кислородом). В материалах следствия отмечалось, что будущая мать Анастасия Шептовицкая предупредила сотрудников, что данные УЗИ показали нарушение кровотока в пуповине, а также рассказала, что прошлые роды у нее были стремительными.
Но, как следует из данных дела, акушер-гинеколог Гиорги Каладзе проигнорировал просьбу среднего медперсонала проверить данные аппарата кардиотокографии (КТГ, регистрирует частоту сердцебиения плода). Более того, он ушел во время родов в ординаторскую, чтобы выпить чай.
Также у Анастасии Шептовицкой были показания к кесареву сечению, но врачи решили, что роды будут проходить естественным путем. Ей прокололи плодный пузырь, подключили аппарат, чтобы контролировать сердцебиение плода и на несколько часов оставили одну.
В итоге произошел разрыв сосудов пуповины, и у плода наступила тяжелая асфиксия в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина. Неонатолог Ирина Герасимова, отмечает следствие, не оказала надлежащей помощи новорожденному. Ребенок умер спустя сутки.
Бывший акушер-гинеколог Георги Каладзе
Вместе с Каладзе и Герасимовой по делу проходили завотделением патологии беременных Марина Кирия, которая была ответственным врачом смены, а также акушер-гинеколог Анастасия Каюмова.
Вину врачи не признали, заявили, что действовали по протоколу Минздрава и настаивали, что младенец умер из-за внутриутробной инфекции.
Но адвокат потерпевших заявила «Известиям», что, согласно медицинской документации, никаких инфекций обнаружено не было.
— Должны быть лабораторные данные, а этих анализов нет, — сказала она.
Следователи также обнаружили, что в историю новорожденного и роженицы были внесены недостоверные сведения, а также подделана лента самописца КТГ.
Бывшая заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия (в центре)
Всех врачей обвиняли по ст. 238 УК РФ об оказании медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но срок по ней уже вышел — в итоге троих фигурантов освободили в зале суда. И только Каладзе назначили условный срок в полтора года — за подделку документов (ст. 327 УК РФ).
Долгое следствие
Чаще всего в зоне риска по привлечению к уголовной отвественности находятся акушеры-гинекологи и хирурги, рассказала «Известиям» медицинский юрист Жанна Алтунян.
— В первую очередь это врачи тех специальностей, где проводятся хирургические вмешательства, — сказала она. — Если брать акушерство и гинекологию, часто к летальному исходу или инвалидизации плода приводит бездействие врача или низкая квалификация, то есть череда неправильных действий.
Юрист отметила, что когда есть показания к проведению кесарева сечения, а врач выжидает, это зачастую приводит к асфиксии плода или его гибели. Также некоторые специалисты несвоевременно замечают желтуху у младенца, что грозит осложнениями и инвалидностью, подчеркнула эксперт.
По словам Алтунян, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и исков, врач должен соблюдать клинические рекомендации, протоколы лечения, стандарты и порядки оказания медпомощи, иметь подтвержденную квалификацию и регулярно повышать ее.
— Это касается как врачей, работающих в государственных медучреждениях, так и в частных, — подчеркнула она. — Если врач соблюдает верно все алгоритмы оказания медпомощи, то он не понесет уголовного наказания. Например, если нужно экстренное кесарево сечение, врач должен его провести в срок до 30 минут, не позднее.
Медицинский юрист Алексей Старченко также отметил, что требования клинических рекомендаций обязательны к исполнению.
— Кроме того, необходимо помнить и исполнять требования порядка оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология», — сказал эксперт. — Там достаточно подробно изложены требования по маршрутизации, срокам оказания помощи беременным, в том числе объем необходимых исследований.
Дела о врачебных ошибках зачастую квалифицируют как выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказал «Известиям» адвокат Андрей Гривцов.
— Это более тяжкий состав по сравнению с халатностью, причинением смерти по неосторожности и причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — пояснил он. — Дела такой категории почти всегда расследуются долго, поскольку проводятся сложные экспертные исследования, и часто сроки давности к моменту окончания расследования успевают истечь.
Эксперт считает, что сейчас в Московском регионе практика переквалификации действий врачей на менее тяжкие составы преступлений, совершенных по неосторожности, носит всё более устойчивый характер.