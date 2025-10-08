Евростат назвал самых трудолюбивых жителей Европы

Россияне заняли 23-е место по продолжительности рабочей недели в Европе, на первом месте оказалась Турция. Это следует из данных 7 октября на сайте Евростата.

Жители Турции в неделю отработали больше всего — 44,1 часа. На втором месте оказались черногорцы с 43,1 часа в неделю. Тройку лидеров завершают сербы — 41,8 часа. На четвертом месте в списке оказались боснийцы, они работали 41,3 часа, греки заняли пятое место — 41 час.

Россияне в рейтинге разместились на 23-й позиции, отработав 38,2 часа в неделю. При этом отмечается, что мужчины работали 39,2 часа, а женщины — 37,1 часа.

Самую непродолжительную рабочую неделю зафиксировали в Нидерландах (31,5 часа), Великобритании (31,9), Дании (33,7), Норвегии (34,6) и Германии (34,7).

Ранее, 16 сентября, депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Как указал политик, законопроект необходим, поскольку стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла. По словам Новичкова, в увеличении дней отдыха нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники.

