EUObserver сообщил о возможной отсрочке 19-го пакета санкций против РФ

Венгрия и Словакия рассчитывают на отсрочку принятия 19-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России, при этом обе страны надеются добиться уступок, затрагивающих их экономические интересы, сообщает портал EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС.

Венгрия, в частности, планирует добиваться исключений из предложенного Еврокомиссией (ЕК) полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС. При этом Будапешт не будет официально угрожать вето, как это происходило ранее, но намерен провести консультации с другими странами ЕС по поводу возможных уступок по этому вопросу.

Словакия в свою очередь намерена увязать принятие санкций с изменениями в вопросе запрета на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу к 2035 году. Республика планирует обсудить эти вопросы на встрече лидеров ЕС 23 октября.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против поставок нефти из России, которые будут аналогичны ограничениям со стороны США. 12 сентября сообщалось, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России. По словам Каллас, будут рассмотрены дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров «теневого» флота и банков.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов 25 сентября заявил «Известиям», что Венгрия и Словакия столкнутся с серьезными вызовами после введения Еврокомиссией таможенных сборов на нефть из России, поскольку более 30% их поставок поступает из этой страны.

