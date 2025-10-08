Глава нацразведки США призвала выявлять утечки в СМИ с помощью полиграфа

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард призвала проводить проверку сотрудников ведомства на детекторе лжи для того, чтобы выявлять утечку данных в СМИ. Об этом 8 октября сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в ведомстве.

«Габбард в прошлом месяце опубликовала служебную записку, в которой предписывала американским разведывательным службам провести проверку возможности проведения выборочных проверок на полиграфе своих сотрудников или подрядчиков», — говорится в публикации.

По данным издания, в записке говорилось о необходимости включить в тесты вопросы сотрудниками о передаче информации представителям прессы. Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа пытается предотвратить «раскрытие секретной и конфиденциальной информации», предупреждая членов разведки о том, что они «столкнутся с дополнительной проверкой в случае утечек в СМИ».

Габбард подчеркнула, что использование полиграфа для выявления утечек в прессе станет обычной практикой в расследованиях по линии контрразведки.

Газета The New York Times 20 сентября сообщила, что Пентагон ужесточает правила работы прессы, требуя от журналистов отказаться от использования информации без официального одобрения американских властей. Отмечается, что журналистам также запретят свободно перемещаться по территории Пентагона без сопровождения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ