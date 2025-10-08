Военный эксперт рассказал о возможном ответе РФ на поставки Tomahawk Киеву

Ратификация Госдумой (ГД) соглашения о военном сотрудничестве с Кубой может быть воспринята как своевременный ответ России на угрозы Вашингтона относительно поставок крылатых ракет Tomahawk для киевского режима. Об этом 8 октября заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, речь идет о «симметричной реакции» на поставки ракет Tomahawk.

«Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова», — пояснил Степанов, его цитирует ТАСС.

Эксперт отметил, что для стабилизации баланса сил и выстраивания паритета поставка на Кубу современных вооружений могла бы стать оправданным ответом на действия НАТО. Эти меры помогут создать эффективный инструмент сдерживания, добавил он.

7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. По словам американского лидера, он хотел бы знать цели использования ракет.

Газета The Telegraph 8 октября отмечала, что поставки Tomahawk могут занять несколько месяцев. Даже после их получения Киев может столкнуться с ограничениями со стороны США на их использование.

