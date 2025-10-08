СМИ сообщили о возможных сроках поставок Украине ракет Tomahawk

Поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять несколько месяцев, и даже после их получения, Киев может столкнуться с ограничениями со стороны США на их использование. Об этом 7 сентября сообщила газета The Telegraph.

«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут так и не покинуть свои пусковые установки», — говорится в материале.

Кроме того, в издании отметили, что заявление американского лидера Дональда Трампа о возможной передаче Киеву ракет были сделаны в «непрозрачной манере». Уточняется, что Вашингтон также может поставить Украине Tomahawk без разрешения на их использование для ударов по РФ.

Днем ранее Трамп сообщил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. Президент США уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

Американский обозреватель Тед Снайдер 3 октября обратил внимание на то, что США, скорее всего, не смогут поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk, либо же сделают это в ограниченном количестве. Он уточнил, что в настоящее время сами США располагают незначительным количеством ракет, производя при этом менее 200 единиц в год.

