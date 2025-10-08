ВС России ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром в Сумской области
Диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с командиром была уничтожена российскими военнослужащими в Сумской области. Об этом 8 октября сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра Сил специальных операций Украины. <...> В том числе ликвидирован командир группы», — передает текст заявления «РИА Новости».
По информации агентства, командир пытался вербовать военнопленных и распространял пропаганду посредством видеороликов.
Ранее, 8 октября, военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Центр» уничтожил разведывательную группу ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны РФ, российский боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу, замаскировавшись в окопе.
