Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»
Продюсер допустил реализацию билетов на концерт Долиной как пригласительных
На Украине сообщили о почти полном блэкауте в Киеве
Блогер Ефремов не стал обжаловать приговор по делу о финансировании экстремизма
Массажист назвал способы восстановить организм после праздников
В Швеции уволили учительницу за попытки «изгнать демонов» из детей
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
Теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Аделаиде
Священник рассказал о старинной традиции на удачу в старый Новый год
FT сообщила о планах союзников Киева по G7 обсудить с Трампом гарантии Украине
Красногорский суд оштрафовал комика Гудкова за возбуждение ненависти
В ЕК сообщили о разработке новых санкций против Ирана за борьбу с беспорядками
Мишустин вручил премии правительства РФ сотрудникам «Вечерней Москвы»
Израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев на юге Ливана
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Bloomberg сообщило об угрозе отношениям США и Китая из-за пошлин
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве Венесуэлы и России

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией в день рождения Владимира Путина. Об этом 7 октября сообщил телеканал VTV.

«Уже начиная с сегодняшнего дня этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», — заявил президент Венесуэлы в ходе встречи с российским послом в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым.

Он также подчеркнул важность этого правового документа, устанавливающего «дорожную карту» двустороннего сотрудничества на следующее десятилетие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 сентября в ходе встречи с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке заявил о категорической недопустимости использования инструментов силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики.

