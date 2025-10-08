Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве Венесуэлы и России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией в день рождения Владимира Путина. Об этом 7 октября сообщил телеканал VTV.

«Уже начиная с сегодняшнего дня этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», — заявил президент Венесуэлы в ходе встречи с российским послом в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым.

Он также подчеркнул важность этого правового документа, устанавливающего «дорожную карту» двустороннего сотрудничества на следующее десятилетие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 сентября в ходе встречи с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке заявил о категорической недопустимости использования инструментов силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики.

