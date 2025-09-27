Реклама
Лавров в беседе с главой МИД Венесуэлы заявил о недопустимости давления на страну

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 сентября в ходе встречи с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке заявил о категорической недопустимости использования инструментов силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики.

«Лавров заявил о категорической недопустимости использования силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики. Выразил солидарность с венесуэльским руководством перед лицом растущих внешних угроз», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в ходе беседы было констатировано совпадение подходов РФ и Венесуэлы по большинству вопросов актуальной мировой повестки, а также намечены дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на международных площадках.

Кроме того, министры отметили динамичное развитие отношений стратегического партнерства между Москвой и Каракасом и условились развивать их.

Карибское горе: от США отворачиваются партнеры из-за операции против Венесуэлы
На сторону Каракаса встали даже Колумбия и Бразилия, несмотря на дипломатические противоречия

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 сентября в рамках 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой и обсудил с ним дальнейшее укрепление дружеских отношений между странами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

