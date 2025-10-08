Психолог Крашкина назвала позволяющие отличить друга от приятеля способы

Для того чтобы отличить настоящего друга от обыкновенного приятеля, существует несколько способов: можно пройти тест на близость или начать вести «эмоциональные дневники». Об этом 8 октября сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Эксперт советует понаблюдать за поведением своего знакомого, а в течение этого процесса постараться отметить для себя, кто чаще всего является инициатором общения и оказывается рядом в трудные моменты. Она порекомендовала вести так называемый «эмоциональный дневник» на протяжении двух или четырех недель.

Помимо этого, чтобы проверить эмоциональную вовлеченность потенциального друга Крашкина призвала рассказать ему о «некритичных, но важных» для вас проблемах, а потом понаблюдать проявляет ли ваш он сочувствие к услышанному или отшучивается.

«Попросите о небольшой, но личной услуге: «Не мог бы ты присмотреть за моей кошкой на выходных?» или «Могу я приехать к тебе, если вдруг станет плохо?». Настоящий друг не будет делать из этого драму — он либо скажет «да», либо честно объяснит, почему не может, но предложит альтернативу. В конце концов иногда самый честный способ — поговорить напрямую. Такой разговор не должен быть обвинительным, а скорее исследовательским», — добавила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Она также подчеркнула, что в случае, если выяснится, что человек вовсе не считает себя вашим близким сподвижником — расстраиваться не стоит, так как знакомства и отношения с коллегами, соседями и приятелями по хобби являются не менее ценными, даже невзирая на то, что от них не стоит ждать глубины.

Профессор психологии Корнеллского университета Энтони Онг, чьи слова приводились 6 октября в журнале Science Daily, отметил связь долгих дружеских связей и долголетия. Он уточнил, что для человека важно не наличие «одной-двух дружб», а постоянство социальных связей, наблюдаемое на протяжении десятилетий.

