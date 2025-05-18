Нейросеть в серебре: как работает программа для сохранения психоэмоционального здоровья

С марта в Москве действует программа по сохранению когнитивных навыков мозга и психоэмоционального здоровья, к которой присоединились более 20 тыс. москвичей старше 55 лет. Организаторы программы — Федеральное медико-биологическое агентство и правительство Москвы. Там считают оба курса хорошим инструментом по улучшению памяти, внимания и мышления и нормализации эмоционального фона. «Известия» ознакомились с первыми результатами программы.

Одна программа — два этапа

Главный специалист центра «Московское долголетие» в Богородском Людмила Солдатова смотрит в экран монитора вместе с Натальей С., которая в ближайшие полчаса будет отвечать на вопросы незамысловатого, на первый взгляд, интеллектуального теста. Нужно определить парные изображения на картинке, решить предлагаемые компьютерной программой логические задачи на улучшение когнитивных функций мозга. Женщина быстро справляется, и это не удивительно, ведь по образованию она — учитель биологии и занималась всю жизнь интеллектуальным трудом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сегодня Наталья — среднестатистическая московская пенсионерка с детьми, внуками и дачей. Она весьма активна, но ей хочется сохранять ясность мышления. «Дочь увидела по телевизору рекламу новой программы «Московского долголетия» по сохранению функций головного мозга и сказала, что мне не помешает сюда записаться. Я в апреле записалась, прошла тесты, заполнила анкету, и меня допустили. Сегодня на втором занятии этой программы. Так, надо сравнить картинки и найти одинаковые... Так, на чем я тут остановилась-то?» — говорит Наталья, и погружается в занятия.

Программа по сохранению когнитивных навыков психоэмоционального здоровья действует в столице с этого марта и проходит на площадках отделений «Московского долголетия». Она состоит из двух курсов. Первый должен укрепить память, обострить внимание и мышление у возрастного москвича, а другой — расслабить эмоциональный фон, наладить сон и понизить уровень тревожности. «Первый этап программы по сохранению когнитивного здоровья включает в себя 10 часовых занятий. Курс рассчитан на полтора-два месяца. Второй этап состоит из 10 получасовых занятий, в ходе которых возрастного москвича расслабляют с помощью специальной повязки и регистрируют биоэлектрическую активность головного мозга», — говорит специалист Людмила Солдатова.

Фото: ИИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если вторая часть программы еще только набирает обороты, то в рамках первой с марта на интеллектуальных тренажерах успели позаниматься уже более 20 тыс. пожилых москвичей. Компьютерные классы работают с 14:00 до 20:00, записаться на программу может любой москвич в возрасте начиная с 55 лет. Но перед зачислением кандидату придется ответить на несколько вопросов на сайте «Московского долголетия» и затем ждать приглашения прийти в любой центр: на новую услугу образовалась небольшая очередь. Однако, как нас уверили, принимают всех, кто прошел первичный проверочный тест. Как правило, он несложный, и в какой-то степени аналогичен еще второму вступительному тесту, который новые участники программы проходят на компьютере уже в самом «Московском долголетии».

В офисе «Московского долголетия» в Богородском таких компьютеров шесть, в день нашего визита три места пустовало, но в какой-то момент дверь открылась, и вошла женщина, присела за крайний компьютер рядом. Елене 56 лет, у нее первое занятие по программе. Сначала ей предложили ответить на короткие 15 вопросов, предполагающие ответ «да» или «нет» из серии «Часто ли вы забываете о своих планах на день?» или «Жалуетесь ли вы на провалы в памяти?» «Можете ли вы назвать сегодняшнюю дату, месяц и год?» «Ходите ли вы в магазин за покупками со списком или без?» «Легко ли вы запоминаете текущие дела?».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предварительный тест весьма важен для общего процесса: компьютер анализирует ответы и в автоматическом режиме определяет функции мозга, нуждающиеся в так называемой прокачке. После прохождения этого теста программа оценивает скорость, правильность ответов и для каждого возрастного москвича подбирает его собственный курс. Пройти предварительный тест необходимо для определения особенностей работы мозга. Проблемы у людей разные. У кого-то из участников снижено внимание, у кого-то — память, кому-то требуется проработка логического мышления. С их учетом компьютерная программа автоматически подбирает индивидуальную программу человеку, чтобы предотвратить снижение когнитивных функций головного мозга москвичей старшего возраста.

— Во время тестирования участники выполняют разнообразные упражнения для тренировки памяти. Например, компьютер показывает две последовательно сменяющие друг друга картинки или узоры, и для правильного ответа необходимо вспомнить изображение предыдущего слайда. Это задание направлено на тренировку зрительной памяти. Есть также упражнения на продолжение логической последовательности, вариантов много, — поясняет руководитель центра «Московского долголетия» «Богородское» Сергей Жаткин.

Возрастные москвичи, объединяйтесь

На стене кабинета руководителя центра «Московского долголетия» «Богородское» Сергея Жаткина висит репродукция фрагмента фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Две тянущихся друг к другу руки. В контексте программы по сохранению когнитивных навыков изображение приобретает дополнительный смысл. В центре возрастные социализируются заново со сверстниками. Для этого в расписание занятий центров включены хоровое пение, настольные игры и даже занятия танцами. Люди иногда начинают по-настоящему между собой общаться, дружить. Некоторые участники программы даже заключали браки между собой. Но главное — им есть дело до собственного здоровья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сейчас первый этап программы по сохранению когнитивных навыков в центре района Богородское проходят 153 человека. С возрастом обменные и другие процессы в человеческом организме и в его головном мозге замедляются, и медики и ученые рекомендуют не терять активность и по возможности учиться новому уже в качестве терапии.

— С замедлением активности и изменением круга общения у человека может начать истощаться когнитивный запас головного мозга, последствия которого могут быть катастрофическими, вплоть до поражения мозга болезнью Альцгеймера или другими нейродегенеративными заболеваниями. В этой связи нужно давать нагрузку головному мозгу: сохранять общую активность, читать, гулять и решать кроссворды и т. д. Мозг должен работать тяжело, — говорит директор Института мозга ФГБНУ НЦН, д. м. н. Сергей Иллариошкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в своем исследовании ментального здоровья полуторагодовой давности анализировал данные медицинского наблюдения за граждаами России старше 60 лет. Из 36,8 тыс. пожилых граждан, принимавших участие в исследовании, многие ощущали чувство тревоги или депрессии: в умеренной форме — 49% респондентов, а в сильной — 5% респондентов.

Приходите завтра

Если новая программа скажется положительно на когнитивных функциях возрастных москвичей, то ее могут внедрить и в других российских регионах, говорят в столичном департамента труда и социальной защиты населения. Пока об общих итогах таковой говорить рано: ее второй этап развернулся еще не во всех центрах «Московского долголетия». Вот и в отделении «Богородское» со дня на день ждут поступления нейрогарнитур, чтобы принимать людей на занятия по коррекции психоэмоционального состояния.

Зато первая часть программы уже налажена. Возрастные москвичи учатся работать с программой и проходят компьютерный тест снова и снова, улучшая свои результаты. Наталья в первый день набрала всего 200 баллов после его прохождения, зато сегодня она сделала меньше ошибок, и ее личный показатель вырос на 30%. Количество правильных ответов в тесте растет, скорость обработки информации увеличивается. А вот ее сосед за компьютером напротив — седовласый мужчина в очках по имени Юрий — показывает нам на экране своего монитора итоговые «100%» не без гордости: его компьютер личный, судя по всему, работает отлично. Далеко не все могут похвастаться такими результатами в таком возрасте, а Юрию уже около 60 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ментальные проблемы у участников этой программы не совпадают, однако есть и общие для всех. Например, на занятия на компьютерном тренажере в центр в Богородском приходят мать и сын. Ей — 80 лет, а ему — 60. Оба жалуются на потерю памяти, оба проходят почти идентичные компьютерные тесты. К слову, не все люди чувствуют, что начали терять память ровно в 55 лет.

— В наш центр обращаются люди разного возраста, от 45 до 50 лет, интересуются возможностью улучшения мозговых функций с помощью нашей программы. Совсем недавно обратился один мужчина, которому, как оказалось, всего лишь 51 год. Он хотел принять участие в программе, однако в зависимости от возраста необходим различный подход к развитию когнитивных способностей. Поэтому пришлось отказать ему с оговоркой, что ждем его позднее, — добавляет руководитель центра «Московского долголетия» «Богородское» Сергей Жаткин.