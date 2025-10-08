Тунберг заявила о пережитых ею и другими активистами пытках в израильской тюрьме

Экологическая активистка Грета Тунберг 8 октября на пресс-конференции в Стокгольме сообщила, что она и другие заключенные флотилии с гуманитарной помощью, направляющейся в сектор Газа, подвергались пыткам в израильской тюрьме.

Тунберг отказалась вдаваться в подробности о том, что с ней произошло, но отметила, что у нее не было чистой воды, а другие заключенные не получали необходимые лекарства.

«Лично я не хочу рассказывать о том, чему меня подвергли, потому что не желаю, чтобы это попало в заголовки газет и звучало как «Грета подвергалась пыткам», потому что история не об этом», — передает ее слова агентство Reuters.

Она подчеркнула, что ее опыт не стоит выставлять на публику, потому что он «бледнеет» по сравнению с тем, что ежедневно переживают люди в Газе.

Представитель министерства иностранных дел Израиля в ответ на слова Тумберг заявил, что всем задержанным был предоставлен доступ к воде, пище и туалетам, а также к адвокату, и все их законные права были соблюдены.

Ранее, 1 октября сообщалось о высадке израильских военных на корабли флотилии. После инцидента Колумбия немедленно денонсировала соглашение о свободной торговле с Израилем.

Позднее, 4 октября, сообщалось, что Тунберг столкнулась с нарушением условий содержания в камере, включая недостаток воды и еды, а также появление сыпи, предположительно вызванной клопами. Шведское посольство заявило о жестоком обращении с активисткой. Некоторые участники флотилии подвергались физическому и психологическому насилию во время задержания.

