Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС

В зоне СВО начали дистанционно прокладывать линии связи

0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В зоне специальной военной операции (СВО) при дистанционной прокладке линий связи начали использовать наземные роботизированные кабелеукладчики с дистанционным управлением, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

Интенсивное «Земледелие»: как дистанционное минирование срывает контрудары ВСУ
Российские войска применяют новую инженерную систему для оперативной изоляции опорных пунктов противника

«Новая платформа на электротяге оснащена плугом, который во время движения роет канаву для проводов. Затем она засыпается с помощью специального устройства. Новинка управляется оператором дистанционно», — отметили собеседники издания.

Уточняется, что кабелеукладчики часто действуют в паре с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые помогают операторам-связистам корректировать маршрут с учетом особенностей местности и текущей боевой обстановки в районе проведения работ.

«Новый роботизированный кабелеукладчик и БПЛА помогут нашим бойцам лишний раз не выходить из укрытий на простреливаемую территорию, сократив риски», — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что кабелеукладчик малозаметен для противника, а электрический двигатель позволяет передвигаться практически бесшумно, что очень важно на передовой. В случае опасности такой дрон оператору легко спрятать в кустах, лесополосах или в развалинах, где он может затаиться, дожидаться благоприятного момента, а затем продолжить работу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сетевой бой: на фронте начали дистанционно прокладывать линии связи

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025