В зоне СВО начали дистанционно прокладывать линии связи

В зоне специальной военной операции (СВО) при дистанционной прокладке линий связи начали использовать наземные роботизированные кабелеукладчики с дистанционным управлением, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

«Новая платформа на электротяге оснащена плугом, который во время движения роет канаву для проводов. Затем она засыпается с помощью специального устройства. Новинка управляется оператором дистанционно», — отметили собеседники издания.

Уточняется, что кабелеукладчики часто действуют в паре с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые помогают операторам-связистам корректировать маршрут с учетом особенностей местности и текущей боевой обстановки в районе проведения работ.

«Новый роботизированный кабелеукладчик и БПЛА помогут нашим бойцам лишний раз не выходить из укрытий на простреливаемую территорию, сократив риски», — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что кабелеукладчик малозаметен для противника, а электрический двигатель позволяет передвигаться практически бесшумно, что очень важно на передовой. В случае опасности такой дрон оператору легко спрятать в кустах, лесополосах или в развалинах, где он может затаиться, дожидаться благоприятного момента, а затем продолжить работу.

Сетевой бой: на фронте начали дистанционно прокладывать линии связи