В Европарламенте допустили принятие 19-го пакета санкций 22-23 октября

19-й пакет санкций будет обсужден или принят на саммите Евросоюза (ЕС), который пройдет 22–23 октября, сообщил «Известиям» евродепутат Томаш Здеховский.

«Что касается сроков, вполне возможно, что 19-й пакет санкций будет обсужден или принят на саммите ЕС 22–23 октября, особенно если к этому времени между государствами-членами будет достигнута политическая договоренность. Процесс всё еще продолжается, но в Европейском парламенте существует серьезная поддержка ужесточения мер в отношении дипломатической деятельности России в ЕС», — сказал он.

По словам Здеховского, ограничения на передвижения российских дипломатов в странах Шенгена будут способствовать повышению внутренней безопасности Европы. Он добавил, что в последние годы российские дипломатические миссии якобы использовались для шпионажа и дезинформационных операций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Снять с поездки: ЕС грозит российским дипломатам лишением аккредитации