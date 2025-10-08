 
Прямой эфир
Снять с поездки: ЕС грозит российским дипломатам лишением аккредитации

Зачем Брюссель обращается к непринятой в 2023-м мере — объединение почти месяц не может утвердить новые санкции
Появилась новая дата для утверждения 19-го пакета антироссийских мер. Теперь в Европарламенте (ЕП) заявили «Известиям», что могут согласовать его 22–23 октября на очередном саммите ЕС. В перечень собираются включить ограничения на передвижение внутри Евросоюза для российских дипломатов. В ЕП отмечают: на практике мера может использоваться и против членов их семей. Как сказал «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, подобный прецедент нарушит Венскую конвенцию и международную практику дипломатического общения. Москва обещает на это отреагировать. Евросоюзу в целом становится труднее согласовывать всё новые санкции против РФ, отмечают в экспертном сообществе. О работе над этим пакетом заявляли еще в августе.

Ограничения на передвижение для российских дипломатов

Обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций в самом разгаре. И хотя о его содержании лидеры ЕС не могут договориться уже месяц, страны-члены хотят добавить в него ограничения для российских дипломатов. Эту инициативу уже долгое время проталкивает Чехия. По данным Financial Times, дипломаты, работающие в столицах ЕС, должны будут информировать правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границ принимающей страны.

Любое нарушение требования предварительного уведомления о поездках может повлечь отзыв дипломатической аккредитации, сообщил «Известиям» чешский евродепутат Томаш Здеховски.

— Реализация этой меры, вероятно, будет зависеть от более тесной координации между государствами – членами ЕС и их службами внутренней безопасности. Любое нарушение требования об уведомлении о поездке действительно может привести к лишению дипломатической аккредитации, поскольку это будет представлять собой серьезное нарушение принципов Венской конвенции и доверия между ЕС и Россией, — сказал он.

Последний газ: энергетические издержки компаний ЕС до 4,5 раза выше американских
Причина этого — в курсе Брюсселя на отказ от российских дешевых ресурсов

Политик уточнил, что эта мера в первую очередь будет касаться работающих в ЕС российских дипломатов.

— Однако на практике ограничения на поездки могут быть введены и для членов семей, если есть подозрение, что их используют для разведывательной деятельности или оказания влияния, — добавил евродепутат.

При этом мера не отменяет решения, которые были приняты на национальном уровне. Например, в Чехии уже действует запрет на въезд в страну для всех граждан РФ с дипломатическими и служебными паспортами, если у них нет национальной аккредитации чешского МИД. В ЕС считают, что подобные санкции станут превентивными мерами, которые смогут защитить их от российских шпионов, якобы работающих под «дипломатическим прикрытием».

— Я считаю, что этот шаг будет способствовать укреплению внутренней безопасности Европы, — отметил Томаш Здеховски. — В Европарламенте имеется решительная поддержка ужесточения мер против российской дипломатической деятельности в ЕС.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников ранее заявлял, что угроза ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматривается Москвой как конфронтационный шаг. И она адекватно ответит на действия Брюсселя.

Представители Чехии уже предлагали ограничить в рамках шенгенской зоны передвижение российских дипломатов территорией страны аккредитации при подготовке 12-го пакета санкций Евросоюза в 2023 году. Однако тогда эта инициатива не получила существенного развития. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подобные меры нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, под которой подписались все страны – члены ЕС.

— Нарушение духа Венской конвенции очевидно. Мы должны это учитывать, — заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. — С этим бороться нужно. И наверное, надо рассчитывать на то, что со временем это дойдет до тех людей, которые вводят эти ограничения. Это нарушение международной практики дипломатического общения.

Ограничения деятельности диппредставительств не служат чем-то принципиально новым, отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Егор Сергеев. Например, российским дипломатам, работающим в постпредстве РФ при ООН, запрещено выезжать за пределы 25-мильной зоны в США.

— Обсуждаемые ограничения на передвижение — безусловно дискриминационные меры, однако наши дипломаты уже давно находятся под еще более жестким, фактически беспрецедентным давлением, — указал Сергеев.

Процедура невозврата: чем обернется восстановление санкций против Ирана
В Исламской Республике снова обсуждают возможный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Он напомнил, что к числу резких шагов относится не только незаконное изъятие дипсобственности в США, но и череда высылок российских представителей в том числе из европейских стран, в результате чего персонал посольств и консульств серьезно сократился. Кроме того, работа дипломатов обременяется регулярными провокациями — вплоть до пролетов беспилотников над диппредставительствами и забрасыванием на их территорию бутылок с горючей смесью.

Введение подобных ограничений — это один из способов ведения гибридной войны против России, сказал в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «Дипломатическая служба», профессор Дипакадемии МИД России Владимир Винокуров.

— Тот факт, что Европейский союз хочет включить в 19-й пакет санкций такое положение, еще раз говорит о том, что сегодня в Брюсселе совершенно забыли о том, что есть Венская конвенция о дипломатических отношениях, — отметил эксперт.

По его словам, ограничения в отношении дипломатов также нарушают Венскую конвенцию о консульских отношениях. В обоих документах говорится о праве дипломатов перемещаться по территории любой страны с дипломатическим паспортом без ограничений. Инциденты с беспилотниками используются ЕС в качестве предлога для таких ограничений. Их истинная цель — морально-психологическое давление на российских диппредставителей.

Почему ЕС всё сложнее согласовывать новые санкции

В то же время продолжается обсуждение основной части пакета санкций. Помимо прочего, в него обещают включить запрет на импорт российского сжиженного газа (СПГ) и усиление мер против танкеров, которые, по мнению ЕС, перевозят нефть РФ. Евросоюз намерен добавить в черный список еще 118 судов (всего в нем уже около 560). На этот раз в число рестрикций войдут ограничения для банков, проводящих операции для РФ, криптоплатформ, а также санкции против платежной системы МИР и СБП.

Еще одним блоком ограничений идут меры против обхода санкций в третьих странах. Рестрикции предусмотрены для трейдеров, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и других участников логистических цепочек вне Евросоюза. К ним применят ограничения за содействие схемам, позволяющим уходить от потолка цен и эмбарго на российскую нефть.

Ранее 19-й пакет санкций блокировала Венгрия. Будапешт был недоволен шагами по ускоренному отказу от российских энергоресурсов, однако в ходе закулисного торга европейским чиновникам, по всей видимости, удалось найти компромисс и возражения Венгрии были отозваны.

Впоследствии паузу в принятии нового пакета создала уже Австрия. Вена предлагает включить в него снятие санкций с бывших активов бизнесмена Олега Дерипаски (акций на сумму около €2 млрд в австрийской строительной компании Strabag), чтобы компенсировать Raiffeisen Bank International сумму взыскания в размере €2 млрд, которую банку пришлось выплатить по решению суда в России, пишет Financial Times.

Едино и гласно: Венгрию и Словакию хотят лишить права вето в вопросе санкций
Но это невозможно без изменения основных законов ЕС, указывают в Европарламенте

По данным газеты, представители по меньшей мере десятка стран ЕС на саммите на прошлой неделе заявили, что не смогут поддержать пакет санкций, если в него войдет предложение Вены. Дальнейшие переговоры должны состояться 8 октября.

Томаш Здеховски полагает, что новый пакет санкций может быть принят на саммите лидеров ЕС, который пройдет в Брюсселе 22–23 октября, «особенно если к этой дате будет достигнуто политическое соглашение между государствами-членами».

Впервые новый пакет рестрикций Еврокомиссия анонсировала еще в августе. Затем спустя месяц последовали первые консультации и обсуждения. Тема санкций поднималась на неформальном саммите ЕС в Копенгагене, но полностью договориться не удалось. К слову, 18-й пакет также принимался после долгих и изнурительных переговоров.

В последние годы Евросоюзу всё тяжелее согласовывать большие пакеты санкций по нескольким причинам. Среди них: ослабление экономики объединения из-за принятия предыдущих рестрикций, говорит «Известиям» руководитель исследовательской программы Института международных исследований, заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

— Евросоюз сейчас ослаблен первоначальными санкционными пакетами, которые вылились в достаточно серьезную стагнацию и необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в 2022 и 2023 годах. Последствия ощущаются до сих пор, экономические позиции у объединения достаточно слабые — это первый момент, — говорит эксперт.

В качестве второго фактора можно рассматривать разногласия внутри самого объединения.

— Есть ряд стран, у которых накапливается негативный эффект от антироссийских санкций и они стагнируют еще сильнее, а в некоторых государствах спад наблюдается в меньшей степени. Разрыв между ними увеличивается, а за этим растет различие в заинтересованности в принятии следующих пакетов, — считает Арапова.

Семь бед — один пакет: в МИД РФ заявили об исчерпании потенциала санкций ЕС
Брюссель намерен ускорить отказ от российского СПГ и дополнительно ограничить банковский сектор

Также не стоит забывать и про обстановку на международной арене: глобальная торговля сейчас в состоянии застоя. Найти новые драйверы для экономического роста становится сложнее, так как любой санкционный пакет становится сдерживающим фактором, резюмировала эксперт.

Сложнее всего договориться о введении энергетических мер. Депутат Европарламента Иван Давид подчеркнул в разговоре с «Известиями», что поставки энергоресурсов из России нельзя прекратить полностью — часть государств требует более жестких мер, часть отказывается. Основными противниками традиционно выступают Венгрия и Словакия, которые до сих пор активно закупают у РФ нефть и газ.

Прямой эфир