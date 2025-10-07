Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговой политики

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор согласился на дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 7 октября сообщили на официальном сайте UFC.

«Макгрегор пропустил три попытки взятия биологических образцов в течение 12 месяцев в 2024 году, что является нарушением ADP UFC», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ирландский боец сотрудничал с антидопинговым управлением спортивных единоборств (CSAD), предоставил подробную информацию о причинах пропуска процедур, а также взял на себя ответственность, согласившись на дисквалификацию. CSAD также отметил, что боец восстанавливался после травм и во время трех пропущенных тестирований не готовился к поединкам.

Ранее, 25 июня, стало известно, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам немка Виктория Карл не прошла допинг-тест из-за сиропа от кашля. Обнаруженное вещество было ингредиентом сиропа от кашля, который Карл назначил и ввел врач после финальной гонки на зимних военных Всемирных играх (CISM) 26 марта.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ