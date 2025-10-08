Северное влияние: на Морской коллегии обсудили защиту природы при освоении Арктики

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Научно-экспертного совета Морской коллегии РФ, основной темой которого стала защита природа при освоении Заполярья. Глава координационного органа отметил важность сохранения здоровой среды Севера при реализации проекта по развитию Арктичексой зоны и Трансарктического транспортного коридора. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук подчеркнул необходимость создания в регионе принципиально новой энергетики, в основе которой будут атомные электростанции малой мощности.

Сохранение Арктики

7 октября в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоялось заседание Научно-экспертного совета Морской коллегии РФ. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов защиты природной среды Арктической зоны России с учетом развития Трансарктического транспортного коридора и промышленного освоения Заполярья.

Сейчас в целях защиты национальных интересов нашей страны в регионе по поручению главы государства готовятся новые редакции Основ государственной политики России в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности. Эти документы должны определить основные цели развития этих территорий с учетом изменения геополитической и геоэкономической обстановки, рассказал, открывая совещание, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Инструментом для достижения поставленных задач станут также готовящийся в настоящее время комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора, в которых будет уделено внимание и защите природной среды и экологической безопасности региона.

— Одной из ключевых целей политики России в высоких широтах остается обеспечение баланса между освоением на качественно новом уровне арктических территорий и сохранением хрупкой арктической экосистемы. Поэтому комплексный проект по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора должен на системной основе обобщить разрозненные в настоящее время мероприятия по обеспечению экологического благополучия региона и обеспечить их взаимосвязанную реализацию, — сказал Николай Патрушев.

По его мнению, приоритетами должны стать ликвидация накопленных промышленных отходов и реабилитация северных территорий, а также обеспечение экологической безопасности при реализации инфраструктурных и промышленных проектов. Необходимо активизировать российские научные исследования, оценивающие влияние хозяйственной деятельности на экологическое состояние арктического региона.

В своей речи Николай Патрушев также отметил, что нашу страну все чаще критикуют за экологическое состояние арктических территорий, якобы существенно ухудшающееся вследствие активной хозяйственной деятельности. Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике.

Он подчеркнул активную работу секций научного совета по формированию рекомендаций и предложения для Морской коллегии. И кроме уже запланированной тематики, рекомендовал сосредоточится на обсуждении развития международного научного сотрудничества, реализации национальной морской политики на территориях новых субъектов РФ, повышения эффективности охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа нашей страны и освоения шельфовых и морских месторождений в условиях санкций.

Между промышленностью и природой

По словам председателя научно-экспертного совета Морской коллегии, президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, при освоении Арктики нужно учитывать с одной стороны важность промышленной деятельности, а с другой — необходимость сохранения природы. В первую очередь нужно было очистить эти территории от промышленного мусора, оставшегося с советских времен. И эта работа была выполнена.

— Сегодня крайне важно предусмотреть возможность целевого научного руководства и сопровождения объектов (в Арктике- «Известия») с момента их создания и до вывода их из эксплуатации, Это ключевой вопрос нашей эффективности, — сказал Михаил Ковальчук.

Ученый также напомнил, что указом президента РФ была утверждена Стратегия развития природоподобных технологий, которая может стать основой для бережного использования северных территорий. Учитывая особенности региона, там должна быть сформирована принципиальна новая энергетика, в основу которой могут лечь технологии, реализованные в подводных лодках. Нужно создавать небольшие атомный станции, так как экономический анализ показал, что большинство запросов на Севере на энергетические источники мощностью до 1 МВт. И такие разработки уже есть.

— У нас уже есть устойчивая база для освоения Северного морского пути и Трансакртического транспортного коридора. Теперь он также включает железные дороги — Транссиб, БАМ, автострады и реки. Это позволит превратить восточную часть России в уникальный логистический полигон цивилизационного масштаба, который свяжет Юго-восточную Азию, Азию вообще и Дальний восток с Европой и всем миром,— сказал Михаил Ковальчук.

Находясь в Санкт-Петербурге, Николай Патрушев также посетил офис компании «Совкомфлот» — одного из крупнейших грузоперевозчиков, работающих в Арктике. Глава Морской коллеги поручил руководству компании оказать содействие петрозаводскому филиалу Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова в вопросах подготовки молодых кадров для отрасли.

В ходе визита ему также показали центр оперативного контроля, куда в режиме реального времени поступают данные о местонахождении судов, ледовой обстановке, погодных условиях и состоянии корабельного оборудования.

Гостю продемонстрировали работу VR-тренажера по управлению кораблями. Система работает на отечественном ПО, и позволяет многократно отрабатывать действия моряков в различных ситуациях, чтобы свести к минимуму возможность ошибки в реальных условиях.