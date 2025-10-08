Ученые связали восприятие социальной угрозы у молодежи с изменениями в мозге

Исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), Королевского колледжа Лондона (KCL), Гарвардской школы общественного здоровья и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) показало, что восприятие социальных угроз в подростковом возрасте связано с изменениями нейронной активности и повышением симптомов психических заболеваний через несколько месяцев. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Подростковый возраст характеризуется быстрыми нейробиологическими и психологическими изменениями на фоне социальной перестройки. В 2021 году Центры по контролю и профилактике (CDC) сообщили, что 40% американских старшеклассников испытывают продолжительную грусть и безнадежность, а более одного из шести задумывались о самоубийстве. Восприятие угроз в социальной среде, будь то в семье, школе или районе, является известным фактором риска психопатологии подростков.

Теория социальной безопасности утверждает, что люди реагируют на сигналы безопасности или угрозы в своем окружении. В условиях, воспринимаемых как небезопасные, активируются нейрофизиологические реакции, способствующие краткосрочному выживанию. Хроническое воздействие таких реакций может привести к длительным нейробиологическим изменениям.

Исследование «Социальные угрозы, нейронная связность и психическое здоровье подростков» показало, что восприятие социальных угроз происходит из-за изменений в нейронных связях, которые влияют на психические симптомы.

В исследовании, проводившемся в 21 клиническом и исследовательском центре США, приняло участие более 11,8 тыс. детей в возрасте 9–10 лет с повторными оценками каждые шесть месяцев. Аналитические модели были составлены на основе данных 8690 участников. Отдельное изучение спустя 30 месяцев включало 7573 участника, а исходные характеристики включали средний возраст 119 месяцев, 50% женщин и 45% представителей других рас в рамках социально-демографического разнообразия выборки.

Молодежь сообщала о симптомах психического здоровья спустя шесть и 30 месяцев с использованием краткого опросника по мониторингу проблем. Более выраженное восприятие социальной угрозы сопровождалось более явными симптомами расстройств психического здоровья в возрасте, которого участники достигли спустя шесть и 30 месяцев.

Анализ показал, что наиболее сильное восприятие социальных угроз связано с более слабыми связями внутри сетей по умолчанию, дорсального внимания, фронтопариетальной и кингуло-оперкуллярной сетей. Кроме того, связь между социальными угрозами и психическими симптомами была частично объяснена слабой связностью в сетях по умолчанию и фронтопариетальной сети и более сильной связностью между сетью по умолчанию и дорсальным вниманием.

Семейные конфликты показали наибольшую прямую связь с симптомами, затем следовали небезопасность в школе и районе проживания. Небезопасность в районе была связана с более низкой связностью в сети по умолчанию и более высокой — между сетью по умолчанию и дорсальным вниманием. В дальнейшем это предсказывало психические симптомы.

Авторы пришли к выводу, что восприятие социальных угроз может изменять нейронную активность и повышать риск психопатологии, а стратегии воспитания и поддержки, укрепляющие социальную безопасность, могут быть полезными.

Доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Юрьева 5 июня рассказала «Известиям» о трудностях с концентрацией внимания у современного поколения в связи с усилением информационного потока и развитием гаджетов. По ее словам, нарушение концентрации внимания сигнализирует о неблагополучии и проблемах функционирования мозга. Специалист уточнила, что восстановить способность сохранять внимание на той или иной работе может физическая активность или перерыв.

