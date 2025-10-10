Диетолог развеял мифы о пальмовом масле

Пальмовое масло отличается полезными натуральными качествами и отсутствием риска для здоровья при правильном применении. Диетолог и замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов развеял 10 октября в беседе с «Известиями» мифы, связанные с данным продуктом.

«Благодаря своей естественной полутвердости пальмовое масло устраняет необходимость проведения процесса гидрогенизации, предотвращая появление трансжирных кислот. Это означает снижение уровня потенциально опасных компонентов в пище», — отметил эксперт.

Однако, по словам Кабанова, многие ошибочно считают, что пальмовое масло вызывает рак. В настоящее время нет научных данных, подтверждающих связь потребления данного продукта с развитием раковых заболеваний. Наоборот, красное пальмовое масло может быть полезным для профилактики рака, так как оно богато витамином Е, который снижает риск возникновения опухолей.

Диетолог также развеял миф о том, что пальмовое масло негативно влияет на сердце и сосуды.

«Пальмовое масло содержит большое количество насыщенных жиров. Мировые рекомендации по питанию советуют ограничивать их потребление до 10% от суточного рациона, так как их переизбыток может провоцировать болезни сердечно-сосудистой системы. Но источники насыщенных жиров — также продукты животного происхождения. Таким образом, надо следить за питанием в целом, а не только ограничивать употребление пальмового масла», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил Кабанов, существует ошибочное мнение о том, что пальмовое масло способствует набору лишнего веса. По его словам, основными причинами увеличения массы тела являются несбалансированное питание, дефицит овощей, фруктов и недостаток физической активности. Он подчеркнул, что один продукт сам по себе не способен вызвать набор лишнего веса.

