Диетолог развеял мифы о пальмовом масле

Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Мир
Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Диетолог Кабанов: пальмовое масло вызывает рак — миф
Фото: Global Look Press/Johanna Woitczyk/CHROMORANGE
Пальмовое масло отличается полезными натуральными качествами и отсутствием риска для здоровья при правильном применении. Диетолог и замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов развеял 10 октября в беседе с «Известиями» мифы, связанные с данным продуктом.

«Благодаря своей естественной полутвердости пальмовое масло устраняет необходимость проведения процесса гидрогенизации, предотвращая появление трансжирных кислот. Это означает снижение уровня потенциально опасных компонентов в пище», — отметил эксперт.

Однако, по словам Кабанова, многие ошибочно считают, что пальмовое масло вызывает рак. В настоящее время нет научных данных, подтверждающих связь потребления данного продукта с развитием раковых заболеваний. Наоборот, красное пальмовое масло может быть полезным для профилактики рака, так как оно богато витамином Е, который снижает риск возникновения опухолей.

Диетолог также развеял миф о том, что пальмовое масло негативно влияет на сердце и сосуды.

«Пальмовое масло содержит большое количество насыщенных жиров. Мировые рекомендации по питанию советуют ограничивать их потребление до 10% от суточного рациона, так как их переизбыток может провоцировать болезни сердечно-сосудистой системы. Но источники насыщенных жиров — также продукты животного происхождения. Таким образом, надо следить за питанием в целом, а не только ограничивать употребление пальмового масла», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил Кабанов, существует ошибочное мнение о том, что пальмовое масло способствует набору лишнего веса. По его словам, основными причинами увеличения массы тела являются несбалансированное питание, дефицит овощей, фруктов и недостаток физической активности. Он подчеркнул, что один продукт сам по себе не способен вызвать набор лишнего веса.

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова 23 сентября рассказала о том, насколько важен магний для человеческого организма. Она уточнила, что он участвует более чем в 600 ферментативных реакциях, необходимых для поддержания нормального функционирования организма. Около 60% магния содержится в костях, а остальная часть распределяется в мышцах и жидкостях организма. Добавки магния стали популярным способом борьбы с дефицитом этого минерала, но перед началом приема добавок важно проконсультироваться с врачом.

