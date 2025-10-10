На свои: как заработать школьнику

Часто желания подростков не соотносятся с суммами их карманных денег. Тогда на новый телефон или, например, трендовые кроссовки можно заработать самостоятельно. О том, где школьникам искать работу, кем, где и как долго работать и сколько можно выручить, — в материале «Известий».

С какого возраста можно работать

Не всем школьникам разрешается работать. Приступать к трудовой деятельности в России по базовым правилам можно только после достижения определенного возраста.

— С 14 лет: с письменного согласия родителей или попечителей, легкая работа;

— С 15 лет: без согласия родителей, по собственному желанию на несложную работу;

— С 16 лет: можно самостоятельно заключать договор.

При этом есть варианты, при которых разрешается работать с более раннего возраста — до 14 лет. Согласно ТК РФ, дети могут участвовать в создании цирковых представлений, спектаклей в театрах, фильмах и сериалах. Но перед этим нужно согласие одного из родителей (опекун), трудовой договор также должен подписать родитель или опекун.

Где нельзя работать подросткам

Подростки не могут работать на вредных и опасных работах, которые могут ухудшить их здоровье и «нравственное развитие».

Запрещенные сферы:

— Работа, связанная с подъемом и перемещением тяжестей, например, нельзя работать грузчиками;

— Строительство;

— Химические, производства, металлургические заводы;

— Игорный бизнес, ночные клубы, бары, торговля алкоголем, табаком;

— Водители и машинисты;

— Работы вахтовым методом, где предусмотрены командировки.

Сколько часов можно работать подросткам

Школьники могут работать в свободное от учебы время: после уроков в будние дни, в выходные, на каникулах.

Но график у подростков сокращенный: школьникам нельзя работать полную смену. Их рабочий день должен быть меньше восьми часов, а насколько — зависит от возраста подростка.

— 14–15 лет: до четырех часов в день;

— 15–16 лет: до пяти часов в день;

— 16–18 лет: до семи часов в день.

Какой будет зарплата у подростков

Зарплата подростка и заработок человека старше 18 лет будут отличаться, даже если они работают на одинаковых должностях в одной компании. Причина этому — сокращенная рабочая неделя несовершеннолетних. Зарплата людей до 18 лет рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Однако есть работы со сдельной оплатой. На них выплаты зависят не от часов, а от результата.

Где школьникам искать работу

Самый удобный способ для поиска работы — популярные специализированные сервисы. На некоторых можно поставить фильтр «для подростков». Если такого нет, нужно выставить фильтр «подработка», «неполный рабочий день» или «неполная занятость».

Другой вариант поиска работы в интернете — в соцсетях и мессенджерах. Например, в Telegram и «ВКонтакте» есть много каналов и сообществ , в которых публикуются вакансии для несовершеннолетних. Но перед тем как откликнуться, нужно убедиться, что группа официальная, это не мошенники, а вид деятельности будет легальным.

Работу можно найти и на платформах для самозанятых, например, YouDo, «Самозанятые.рф» . Там много предложений сдельной работы.

Трудоустроиться можно и через центр занятости . Заполнить заявление нужно онлайн или офлайн.

Как заработать школьнику в интернете

1. Писать тексты

Если у вас всё хорошо с русским языком и вы любите писать, можно подрабатывать копирайтерам, писать небольшие тексты, слоганы, рекламу. Расценки везде разные.

2. Оформлять сайты

Часто дизайнеров ищут на проект. Скорее всего, вам не доверят создание сайта с нуля, вы будете заниматься оформлением баннеров, кнопок. Но это уже хороший старт, если в будущем вы мечтали стать дизайнером. Доход — от 500–2000 рублей за проект.

3. Вести блог

Блог — полет фантазии. Тут вы можете рассказывать, о чем захотите, воплощать свои идеи и показывать таланты. На блоге зарабатывают с монетизации или с продажи продукта. Монетизация начинается с 1000 подписчиков, доход — 3–15 тыс. рублей при 10 тыс. просмотров. Но следует помнить, что блог может «не взлететь», не набрать нужное число подписчиков, при котором компании попросят вас рекламировать продукт.

4. Репетиторствовать

Вы, например, можете вести уроки у младшеклассников или, если знаете иностранный язык, учить ему даже взрослых. Взрослые люди, скорее всего, согласятся на занятия онлайн, с детьми — сложнее. Но найти такие вакансии и подход к ученикам до четвертого класса — можно. За одно занятие можно заработать от 300 рублей.

5. Снимать видео для соцсетей

В связи с «выходом» в соцсети многих брендов и людей SMM-специалист стал одной из популярных профессий. Вам будет нужно анализировать аудиторию, создавать контент-планы и ролики, посты. Всё это, чтобы раскрутить блоги. Доход зависит от бренда.

6. Создавать презентации

Заказчиком может выступать другой школьник или студент. Доход — от 100 рублей за презентацию.

7. Отвечать на вопросы клиентов

Оператором call-центра можно работать без опыта и в удобное для вас время. За час человек получит от 300 рублей.

8. Монтировать видео

Сегодня для этого совсем необязательно иметь профессиональные и платные программы. Вы можете монтировать с телефона и зарабатывать 500–1500 рублей за видео.

9. Продавать свои hand-made работы

Если вы часто шьете, вяжете, рисуете, вы можете продавать свои работы в интернете. Например, выставив фото на Avito. Заработок сильно разнится. За одно изделие можно получать от небольших сумм до средней месячной зарплаты по стране.

Активная работа для школьников

1. Аниматор на детских праздниках

Участие в костюмированных шоу, играх или мастер-классах для детей. Доход — от 500–1000 рублей за мероприятие. Требуется артистичность и энергичность.

2. Пеший курьер или на велосипеде

Доставка еды, документов или мелких посылок по городу. Заработок зависит от часов работы, но курьеры, работающие от восьми часов в день, получают от 100 тыс. рублей в месяц. Важное качество — знание города.

3. Промоутер

Раздача листовок или реклама товаров на улице, в ТЦ или у метро. Подросток привлекает клиентов, раздает флаеры или проводит мини-опросы. Оплата — в среднем 300–600 рублей в час. Требуется энергичность и коммуникабельность.

4. Выгул собак

Прогулки с домашними животными по району, обычно 30–60 минут за выгул. Чаще всего объявления о выгуле собак размещают на Avito. Оплата — от 200–400 рублей за прогулку.

5. Помощник на мероприятиях

Работа на фестивалях, концертах или выставках: нужно раздавать программки, регистрировать гостей. Оплата — 300–500 рублей в час, ищут через VK-группы или event-агентства.

6. Уборка территории

Сбор листвы, уборка снега или мусора во дворах, на дачах или в парках. Работа сезонная, через объявления на Avito или центры занятости. Доход — 200–400 рублей в час.

7. Помощник в магазине

Выкладка товаров, фасовка продуктов или помощь на складе в супермаркетах. Оплата — 200–400 рублей в час. Нужна аккуратность.