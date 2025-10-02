Реклама
Прямой эфир
Мир
По меньшей мере 23 человека погибли из-за оползня на востоке Индии
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в синагогах в Пятигорске и Красноярске
Общество
Лесничие предстанут перед судом за торговлю государственным лесом в Шушенском районе
Мир
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над регионами РФ
Мир
В Грузии предъявили обвинение пяти оппозиционерам за призывы к госперевороту
Здоровье
Врач предупредила о рисках ослабления иммунитета от обогревателей
Мир
Парламент Ирана одобрил законопроект о деноминации национальной валюты
Мир
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Мир
В парламенте Швейцарии предлагают конституционный запрет на вступление в НАТО
Мир
FT узнала о росте импорта одежды из Китая в ЕС из-за пошлин США
Общество
Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении иноагента Трояновой
Общество
Пропавшие в лесу на Камчатке шесть человек вышли на связь
Мир
Премьер Франции Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца в должности
Общество
В России планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,8%
Мир
Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота
Общество
В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»

0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Мирный
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские специалисты провели испытания нового кинетического перехватчика для физического уничтожения дронов, получившего название «Изделие 545», в рамках проекта «Новые русские технологии». Об этом 2 октября сообщили в компании-разработчике.

«Мы провели испытания «Изделия 545». Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100–150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца», — слова организации приводит ТАСС.

Отмечается, что корпус изделия выстреливается и поражает дрон. В компании уточнили, что это считается их «ноу-хау, защищенным патентами».

На данный момент изделие пока находится на стадии научной разработки, оно позволит бойцам защищаться от беспилотников.

«При его применении происходит поражение элементов связи БПЛА, и дрон падает», — отметил собеседник агентства.

Выйти на «Орбиту»: новый комплекс позволяет управлять фронтовыми дронами из любой точки мира
Новинка делает боевую работу операторов БПЛА максимально безопасной

Ранее, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения. Кроме того, по его словам, в период проведения спецоперации на Украине производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ загружены по максимуму.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025