Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Российские специалисты провели испытания нового кинетического перехватчика для физического уничтожения дронов, получившего название «Изделие 545», в рамках проекта «Новые русские технологии». Об этом 2 октября сообщили в компании-разработчике.
«Мы провели испытания «Изделия 545». Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100–150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца», — слова организации приводит ТАСС.
Отмечается, что корпус изделия выстреливается и поражает дрон. В компании уточнили, что это считается их «ноу-хау, защищенным патентами».
На данный момент изделие пока находится на стадии научной разработки, оно позволит бойцам защищаться от беспилотников.
«При его применении происходит поражение элементов связи БПЛА, и дрон падает», — отметил собеседник агентства.
Ранее, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения. Кроме того, по его словам, в период проведения спецоперации на Украине производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ загружены по максимуму.
