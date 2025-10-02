Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп намерен приехать в Республику Корея в конце октября
Общество
В Ростовской области перенесли на 2027 год часть инвестподдержки
Мир
Изменение климата в Китае усилило ущерб супертайфуна «Рагаса»
Армия
Российский мотострелок 17 часов вел бой против 12 боевиков ВСУ
Мир
Республиканцы отменили голосование по бюджету в палате представителей США
Мир
Трамп сократит программу приема беженцев с исключением для африканеров
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 117 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
The Guardian сообщила о разрешении отменить TPS для 300 тыс. венесуэльцев
Мир
Al Jazeera отметил отсутствие ответа ХАМАС на вопрос о его разоружении
Общество
В Госдуме рассказали о новом порядке взыскания долгов с 1 ноября
Общество
Временные ограничения сняты в аэропорту Казани
Мир
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова
Происшествия
Три населенных пункта обесточены в Ростовской области в результате атаки БПЛА
Мир
CBS News сообщил о намерении США выплачивать $2,5 тыс. подросткам-мигрантам
Армия
ВСУ использовали спортивно-охотничье оружие на запорожском направлении СВО
Мир
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе

Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян

Шведская лыжница Сван: не хочу соревноваться с россиянами на ОИ
0
EN
Фото: Global Look Press/Simon
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Шведская лыжница, многократная победительница этапов Кубка мира Линн Сван заявила, что может бойкотировать Олимпийские игры, если россиян допустят к участию. Об этом спортсменка рассказала в интервью газете Expressen.

Сван сообщила, что не хочет принимать участие в соревнованиях, поскольку не знает, как почувствует себя, если на старте будут и российские спортсмены.

«Возможно, я буду в отличной форме, но я никогда не выигрывала медаль Олимпийских игр. Я могу только надеяться, что у меня хватит выдержки в этой ситуации. Потому что меньше всего мне хочется потерять хладнокровие в подобном вопросе — есть вещи важнее спорта», — отметила Сван.

В Олимпийском — движение: как Кирсти Ковентри стала новым президентом МОК
Спортивную организацию возглавит двукратная чемпионка Игр в плавании из Зимбабве

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев 28 сентября сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР. Он отметил, что для этого есть хорошие перспективы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025