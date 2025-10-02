Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян

Шведская лыжница, многократная победительница этапов Кубка мира Линн Сван заявила, что может бойкотировать Олимпийские игры, если россиян допустят к участию. Об этом спортсменка рассказала в интервью газете Expressen.

Сван сообщила, что не хочет принимать участие в соревнованиях, поскольку не знает, как почувствует себя, если на старте будут и российские спортсмены.

«Возможно, я буду в отличной форме, но я никогда не выигрывала медаль Олимпийских игр. Я могу только надеяться, что у меня хватит выдержки в этой ситуации. Потому что меньше всего мне хочется потерять хладнокровие в подобном вопросе — есть вещи важнее спорта», — отметила Сван.

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев 28 сентября сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР. Он отметил, что для этого есть хорошие перспективы.

