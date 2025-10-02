Эксперт заявил о желании Британии решить по-военному конфликт на Украине
Власти Великобритании настроены на военное решение конфликта на Украине. Об этом 2 сентября сообщил профессор Кентского университета Ричард Саква на полях форума «Валдай».
«Долгие годы мы на Западе <…> утверждали, что военного решения таких сложных конфликтов не существует. Теперь британское правительство, как и правительства многих западноевропейских стран, считает, что единственное решение в этом случае — военное», — заявил Саква, его цитирует RT.
Саква также отметил, что президент США Дональд Трамп «пытался использовать дипломатические механизмы» для урегулирования конфликта.
1 октября сообщалось, что власти Великобритании намерены призвать ветеранов, чтобы создать стратегический резерв военных на фоне опасений якобы возможного конфликта с Россией. Уточнялось, что в число призванных войдут резервисты, которые с юридической точки зрения должны проходить подготовку и прибыть на пункты сбора в случае необходимости.
30 сентября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил сделать Крым непригодным для жизни, тем самым якобы обесценить присоединение полуострова к территории России. Также он предложил использовать немецкие дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ