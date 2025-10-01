Реклама
В Британии намерены призвать десятки тысяч ветеранов из страха перед РФ

The Herald: Британия намерена призвать десятки тысяч ветеранов из страха перед РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Власти Великобритании намерены призвать ветеранов, чтобы создать стратегический резерв военных на фоне опасений якобы возможного конфликта с Россией. Об этом 1 октября пишет газета The Herald.

«Ветераны вооруженных сил, в том числе десятки тысяч шотландцев, будут призваны в резерв вооруженных сил в соответствии с планами Великобритании по созданию нового подразделения <…> на фоне эскалации в отношениях с Россией», — говорится в статье.

В число призванных войдут резервисты, которые с юридической точки зрения должны проходить подготовку и прибыть на пункты сбора в случае необходимости. Конкретная численность создаваемых формирований не уточняется.

При этом The Herald опасается, что российские военные якобы могут ударить по городу Лоссимут в Шотландии, так как он является «абсолютной мишенью» для русских». В минобороны Великобритании указали, что там расположены истребители, якобы способные следить за подлодками РФ в морях у Шотландии. В случае их уничтожения «способностям НАТО отслеживать суда будет нанесен ущерб», указала газета.

Остаточные заявления: Лондон может пойти на провокации против РФ после визита Трампа
Удалось ли Стармеру склонить Трампа к более жесткой политике в отношении России

29 сентября глава минобороны Великобритании Джон Хили призвал Россию завершить конфликт на Украине. Он заявил, что РФ якобы не может победить, в связи с чем президент РФ Владимир Путин должен немедленно согласиться на остановку боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 сентября отметила, что заявление Лондона звучит саморазоблачительно. Она напомнила, что Великобритания, а именно бывший премьер Борис Джонсон, не позволила Украине провести мирные переговоры. Кроме того, Лондон продолжает «обучать» президента Украины Владимира Зеленского, используя эту тактику в национальном контексте.

Профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс 24 сентября заявил, что лидеры Великобритании, Франции и Германии Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц разжигают войну между Россией и ЕС, в Брюсселе ситуация обстоит еще хуже. По его словам, в настоящее время между Европой и Россией нет эффективной дипломатии, это создает опасность для мировой безопасности. Сакс добавил, что ЕС необходимо возобновить диалог с Россией.

