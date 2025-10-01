Власти Великобритании намерены призвать ветеранов, чтобы создать стратегический резерв военных на фоне опасений якобы возможного конфликта с Россией. Об этом 1 октября пишет газета The Herald.

«Ветераны вооруженных сил, в том числе десятки тысяч шотландцев, будут призваны в резерв вооруженных сил в соответствии с планами Великобритании по созданию нового подразделения <…> на фоне эскалации в отношениях с Россией», — говорится в статье.

В число призванных войдут резервисты, которые с юридической точки зрения должны проходить подготовку и прибыть на пункты сбора в случае необходимости. Конкретная численность создаваемых формирований не уточняется.

При этом The Herald опасается, что российские военные якобы могут ударить по городу Лоссимут в Шотландии, так как он является «абсолютной мишенью» для русских». В минобороны Великобритании указали, что там расположены истребители, якобы способные следить за подлодками РФ в морях у Шотландии. В случае их уничтожения «способностям НАТО отслеживать суда будет нанесен ущерб», указала газета.

29 сентября глава минобороны Великобритании Джон Хили призвал Россию завершить конфликт на Украине. Он заявил, что РФ якобы не может победить, в связи с чем президент РФ Владимир Путин должен немедленно согласиться на остановку боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 сентября отметила, что заявление Лондона звучит саморазоблачительно. Она напомнила, что Великобритания, а именно бывший премьер Борис Джонсон, не позволила Украине провести мирные переговоры. Кроме того, Лондон продолжает «обучать» президента Украины Владимира Зеленского, используя эту тактику в национальном контексте.

Профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс 24 сентября заявил, что лидеры Великобритании, Франции и Германии Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц разжигают войну между Россией и ЕС, в Брюсселе ситуация обстоит еще хуже. По его словам, в настоящее время между Европой и Россией нет эффективной дипломатии, это создает опасность для мировой безопасности. Сакс добавил, что ЕС необходимо возобновить диалог с Россией.

