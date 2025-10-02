Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Экс-депутату Мосгордумы от партии «Яблоко» Максиму Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом 2 октября сообщило столичное управление Следственного комитета (СК).
«Максиму Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»), — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Круглов свою вину не признал. Следствие будет ходатайствовать об аресте экс-депутата, заключили в ведомстве.
О задержании Круглова стало известно накануне. По версии следствия, в апреле 2022 года бывший депутат разместил в своем Telegram-канале ложные сведения о действиях российских военных на Украине. О каких именно публикациях идет речь, в СК не уточнили.
