В Роскачестве сообщили об использовании мошенниками цифровых копий умерших людей
Центр цифровой экспертизы Роскачества 2 октября предупредил о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники создают цифровые копии умерших людей с помощью нейросетевых технологий.
«Технология цифрового «воскрешения» основана на нейросетевых алгоритмах, способных создавать интерактивные цифровые копии умерших людей», — рассказал центр ТАСС.
Изначально такие разработки создавались для терапевтических целей, помогая людям преодолевать утрату через символическое «общение» с цифровой проекцией умершего.
По данным специалистов, мошенники используют эти цифровые копии для манипуляций уязвимыми людьми. Нейроботы могут убеждать родственников в необходимости оказать финансовую помощь, рекомендовать покупку товаров или услуг, а также проходить биометрическую верификацию, подписывать электронные документы и оформлять микрозаймы.
Кроме того, аккаунты умерших могут использоваться для фишинговых рассылок, создания ботнетов для DDoS-атак и распространения нежелательного контента. Эксперты отмечают, что проверка подлинности сообщений невозможна, когда речь идет о цифровых копиях умерших, что делает их удобным инструментом для киберпреступников. Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Георгий Тарачев подчеркнул, что использование таких технологий создает идеальные условия для мошенничества, играя на эмоциях и доверии людей.
Ранее, 1 октября, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило о новой схеме мошенничества для введения граждан в заблуждение, предлагая «подтвердить номер паспорта голосом». Уточняется, что злоумышленники прибегают к вымышленным угрозам — «ваш аккаунт взломали» или «оформлена доверенность», — чтобы заставить человека запаниковать.
