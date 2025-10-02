Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп анонсировал борьбу США с наркокартелями на суше в Латинской Америке
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
Адвокат Долиной сообщил о планах певицы передать Лурье ключи от квартиры 9 января
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

В Роскачестве сообщили об использовании мошенниками цифровых копий умерших людей

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Центр цифровой экспертизы Роскачества 2 октября предупредил о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники создают цифровые копии умерших людей с помощью нейросетевых технологий.

«Технология цифрового «воскрешения» основана на нейросетевых алгоритмах, способных создавать интерактивные цифровые копии умерших людей», — рассказал центр ТАСС.

Изначально такие разработки создавались для терапевтических целей, помогая людям преодолевать утрату через символическое «общение» с цифровой проекцией умершего.

По данным специалистов, мошенники используют эти цифровые копии для манипуляций уязвимыми людьми. Нейроботы могут убеждать родственников в необходимости оказать финансовую помощь, рекомендовать покупку товаров или услуг, а также проходить биометрическую верификацию, подписывать электронные документы и оформлять микрозаймы.

Кроме того, аккаунты умерших могут использоваться для фишинговых рассылок, создания ботнетов для DDoS-атак и распространения нежелательного контента. Эксперты отмечают, что проверка подлинности сообщений невозможна, когда речь идет о цифровых копиях умерших, что делает их удобным инструментом для киберпреступников. Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Георгий Тарачев подчеркнул, что использование таких технологий создает идеальные условия для мошенничества, играя на эмоциях и доверии людей.

Тяга к прекрасному: телефонные мошенники стали чаще атаковать россиянок
Злоумышленники пользуются финансовой независимостью и эмпатией женщин

Ранее, 1 октября, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило о новой схеме мошенничества для введения граждан в заблуждение, предлагая «подтвердить номер паспорта голосом». Уточняется, что злоумышленники прибегают к вымышленным угрозам — «ваш аккаунт взломали» или «оформлена доверенность», — чтобы заставить человека запаниковать.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026