Тяга к прекрасному: телефонные мошенники стали чаще атаковать россиянок

Телефонные мошенники в 2025 году начали чаще атаковать женщин — доля таких звонков, по данным аналитиков, выросла с 43% до 48,5%. Злоумышленники пользуются тем, что современные женщины, с одной стороны, зачастую финансово самостоятельны и сами распоряжаются собственными доходами, а с другой — более эмпатичны, а потому чаще верят в «легенды» для обмана. О том, почему мошенники стали чаще атаковать россиянок, как устроены схемы злоумышленников, нацеленные на прекрасный пол, и как защититься от подобных угроз, читайте в материале «Известий».

Что известно о росте мошеннических атак на женщин

О том, что телефонные мошенники в 2025 году начали чаще атаковать женщин, сообщили аналитики МТС.

— В этом году наблюдается изменение в портрете потенциальных жертв телефонного мошенничества, — рассказали эксперты. — Если ранее основными целями злоумышленников становились мужчины, то сейчас атаки почти в равной степени распределяются между полами: доля звонков женщинам выросла с 43,15% в 2024 году до 48,45% в текущем.

При этом за последний год поменялся и возрастной профиль потенциальных жертв злоумышленников. Так, в 2024 году самой уязвимой группой были люди в возрасте 35–44 года, а в 2025 году фокус мошенников сместился на возрастную категорию 45–54 года. Как отметили аналитики, пенсионеры по-прежнему остаются второй по величине группой риска — на них приходится 18% атак.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

У мошенников есть две основные причины чаще атаковать россиянок, говорит в беседе с «Известиями» GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. С одной стороны, женщины обычно более эмпатичны, поэтому чаще верят в предлагаемые мошенниками истории. Против них используют более широкий круг «легенд», связанных с детьми, отношениями, а также медицинскими и косметическими услугами.

— Кроме того, современные женщины часто финансово самостоятельны и распоряжаются собственными доходами, — отмечает специалист. — Это делает их не менее привлекательной мишенью для злоумышленников, чем мужчин, с точки зрения потенциальной финансовой выгоды.

Что отличает мошеннические атаки на женщин

Женщины традиционно выполняют больше социальных функций: заботятся о семье, принимают решения, связанные с детьми, родителями и домашним хозяйством, говорит в беседе с «Известиями» психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова.

— Злоумышленники используют это: они играют на тревоге за близких («с вашим сыном беда», «мама в больнице»), на страхе потерять сбережения или оказаться «плохой матерью/дочерью» , — объясняет эксперт. — Кроме того, исследования показывают, что женщины в среднем чаще мужчин отвечают на звонки с неизвестных номеров. Это результат встроенной привычки — всегда быть на связи .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если мужчин в свои схемы злоумышленники чаще вовлекают через «финансовые» истории («блокировка счета», «инвестиции»), то на женщин они воздействуют через эмоции: сочувствие, чувство вины и заботу , отмечает Наталья Константинова. Например, это может быть звонок с просьбой помочь ребенку, попавшему в беду, или сообщение о срочной оплате доставки подарка. Все это рассчитано на мгновенную эмоциональную реакцию. В своей практике собеседница «Известий» встречалась с такими схемами:

Женщине позвонили якобы из школы, сообщив о несчастном случае с ребенком. Ей предложили перевести деньги на лечение в первые минуты шока.

Пенсионерке сообщили, что ее внук задержан полицией. От страха и чувства ответственности она перевела крупную сумму денег.

Молодой девушке прислали сообщение от имени курьерской службы: «Ваш подарок от близкого человека застрял на таможне, оплатите пошлину». Здесь давили на романтические ожидания.

В свою очередь руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов отмечает, что в 2025 году специалисты компании зафиксировали всплеск жалоб на потенциальных мошенников в преддверии 8 Марта и 1 сентября.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Злоумышленники представлялись курьерской службой или звонили якобы от имени сервисов доставки цветов и просили потенциальных жертв назвать код из СМС — по «легенде» он был нужен, чтобы получить посылку с цветами. Однако на деле таким образом мошенники пытались выманить данные от входа в важные сервисы, чтобы позднее реализовать второй этап схемы и попытаться выманить у человека деньги.

Кто становится целями «женских» схем мошенников

Отдельная категория схем обмана женщин в Сети связана с так называемыми онлайн-альфонсами , говорит в беседе с «Известиями» эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. Они влюбляют в себя по переписке девушек и даже зрелых женщин, а дальше начинают свои темные дела.

— Т акая «любовь на том конце провода» всё время под разными предлогами занимает деньги без возврата либо же вовлекает жертву якобы в торговлю на бирже, — рассказывает специалист. — На самом же деле средства просто попадают на счета мошенников и растворяются в потоке дропперских операций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мошенники часто выбирают своей мишенью одиноких женщин с финансовыми накоплениями, которые много работают и могут совершать крупные траты, дополняет Александра Шмигирилова. При этом также уязвимы одинокие матери, испытывающие нехватку средств — их стремление сэкономить делает их легкой добычей. В свою очередь Наталья Константинова выделяет следующие категории потенциальных жертв:

матери и бабушки, у которых легко вызвать страх за детей и внуков;

женщины, испытывающие одиночество и ищущие внимания, — против них применяют схемы на тему онлайн-знакомств и подарков;

женщины старшего возраста, менее уверенные в цифровой среде.

В то же время женщины, окруженные большой семьей или активным социальным кругом, становятся жертвами значительно реже. Причина в том, что они обычно советуются с близкими, которые способны вовремя распознать обман и остановить их.

Как защититься от схем мошенников против женщин

Основные способы защиты от мошенников универсальны и не зависят от пола или возраста человека, говорит в беседе с «Известиями» Александра Шмигирилова. Главный принцип — сохранять разумную бдительность и не доверять полученной информации без ее тщательной проверки. Крайне важно понимать, что любые просьбы о переводе денег, сообщении конфиденциальных кодов или установке неизвестного программного обеспечения на устройства — это очевидные признаки обмана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Всегда берите паузу: даже 2–3 минуты достаточно, чтобы эмоции улеглись , — советует Наталья Константинова. — Перепроверяйте информацию, перезвонив ребенку, родственникам или в организацию, от лица которой вам поступила тревожная новость.

Кроме того, как отмечает эксперт, важно обсуждать с близкими сценарии мошенников и заранее проговаривать, что делать в случае таких звонков. Также всегда стоит помнить: чем сильнее вас пытаются напугать или поторопить, тем выше вероятность обмана. Наконец, будет полезно использовать решения, которые уведомят, если на номер поступали звонки с подозрением на мошенничество , дополняет Дмитрий Швецов.

— Женщины действительно становятся более частой целью мошенников, и это объяснимо: там, где есть забота, ответственность и эмоциональная вовлеченность, есть и пространство для манипуляций. Но знание типичных сценариев и готовность остановиться на секунду становятся самой надежной защитой, — заключает Наталья Константинова.