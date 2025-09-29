Вам рассылка: аферисты стали чаще заставлять молодежь работать на них курьерами

Мошенники начали всё чаще вовлекать молодых людей в преступные схемы, угрозами заставляя их выполнять роль курьеров. Как рассказал источник «Известий», только за одну неделю сентября 2025 года в Москве было возбуждено несколько уголовных дел в отношении подростков, которые забирали наличные деньги у жертв аферистов и переводили их на криптокошельки. При этом «вербовали» их, используя индивидуальный подход. Так, чтобы получить личные данные и код от «Госуслуг» от 19-летнего молодого человека, они представились ему сотрудниками военкомата, а пострадавшей девушке позвонили в день ее рождения якобы из доставки цветов. Как мошенники находят себе невольных помощников и чем это грозит подросткам — в материале «Известий».

Как мошенники обманывают молодежь

Злоумышленники активизировали «вербовку» молодых людей для выполнения работы курьеров. Обманутые подростки забирают у жертв преступников деньги и передают их дальше по мошеннической цепочке — например, переводят на криптокошельки. «Известия» выяснили подробности нескольких подобных дел, возбужденных в сентябре 2025 года.

Так, житель Сочи стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Как указано в материалах дела, 19-летнему Алексею (имя изменено) в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником военкомата.

«Звонивший сказал, что мне необходимо зарегистрироваться на сайте Минобороны для получения электронной повестки. Во время разговора мне на телефон начали поступать сообщения с кодами подтверждения, один из которых я назвал звонившему. Тот сказал кому-то: «Пробивай его». После этого связь сразу прервалась», — следует из показаний молодого человека.

Затем Алексею пришло уведомление от «Госуслуг» с информацией о входе в личный кабинет, и мужчина позвонил в службу поддержки по номеру, который был указан в сообщении. Ответившая ему девушка пояснила, что аккаунт молодого человека взломан, и направила Алексея к «сотруднику по финансовым переводам». Так он узнал, что от его имени якобы оформлена доверенность на гражданина, признанного в России террористом.

«Мне позвонил по видеосвязи мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он показал удостоверение, и кабинет, где он находился, был очень похож на кабинет сотрудника правоохранительных органов. Я доверился ему и продолжил общение», — говорится в материалах дела.

Мошенники сказали жителю Сочи, что правоохранительные органы подозревают его в связи с террористом. Чтобы доказать свою невиновность, он должен «стать негласным сотрудником спецслужб, а именно — работать курьером». Затем Алексея убедили приехать в Москву и купили ему авиабилет.

По словам источника «Известий», молодой человек забирал наличные денежные средства у неизвестных ему людей и переводил их на специально созданный для этого криптокошелек. За каждую из таких «курьерских доставок» Алексей получал 5–10 тыс. рублей. В итоге его и задержала полиция.

Аналогичное уголовное дело, по словам источника, было возбуждено в отношении жительницы Москвы Светланы (имя изменено). Ей в день рождения пришло СМС-уведомление якобы от курьера с просьбой «подтвердить доставку цветов кодом из сообщения».

— Из-за праздничной суеты девушка не обратила внимания, что это код от личного кабинета «Госуслуг». Конечно, никакой букет ей не пришел. После того как девушка отправила код, ей начали звонить мошенники с разных номеров. Москвичка отмечала день рождения в компании, отшучивалась и не придавала большого значения тому, что происходит, — рассказал собеседник «Известий».

По данным источника, далее мошенники создали сайт — зеркало «Госуслуг» и загрузили туда поддельную доверенность, якобы оформленную от имени Светланы, на гражданина, признанного в России иноагентом. Затем с москвичкой связался псевдосотрудник спецслужб и сообщил, что ее «подозревают в сотрудничестве с экстремистскими организациями».

— Девушка была в состоянии шока, начала оправдываться. Мошенники сказали ей: чтобы мы вам поверили, вы должны выполнить задание. Они очень долго ее «обрабатывали», не давали положить трубку, запугивали, запретили ей говорить об этом кому-либо из родственников и близких, — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Киберпреступники убедили девушку, что она должна забрать «документы» у пенсионерки и отвезти в указанное место. Как выяснилось позже, в запечатанном свертке на самом деле находились деньги — более 1 млн рублей. Сейчас против Светланы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Только за десять дней — в период с конца июня по начало июля 2025 года — в стране задержали более 120 работавших на мошенников курьеров, отмечали в Telegram-канале МВД РФ. Как уточнили в ведомстве, жертвами аферистов становились россияне от 17 до 25 лет.

В сентябре 2025 года о подобных случаях, в частности, сообщалось в Саратовской, Новосибирской, Самарской, Ленинградской, Московской, Брянской областях, Карелии, Алтайском крае и Приморье. Летом 2025 года двое студентов из Санкт-Петербурга забрали у пенсионерки почти 3 млн рублей по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников госорганов. Месяцем ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге — мошенники завербовали девушку, предложив ей подработку.

В мае задержали жительницу Подмосковья, которая «помогла» киберпреступникам совершить аферу на 4 млн рублей. В марте 2025 года в Смоленске на скамью подсудимых попали подросток и 20-летний молодой человек. А в январе полиция арестовала 17-летнего жителя Твери, работавшего курьером у телефонных мошенников.

Какое наказание грозит курьерам мошенников

По всей России наблюдается устойчивый рост числа уголовных дел, где молодые люди выступают в роли так называемых дропов или финансовых курьеров, подтвердил адвокат по уголовным делам, партнер московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян.

— Решения суда по таким делам зависят от размера причиненного ущерба, роли конкретного лица и его действий после задержания — явился ли он с повинной, способствовал ли раскрытию преступления, возместил ли ущерб, — отметил эксперт. — Если будет доказано, что человек действовал исключительно под влиянием обмана и реальной угрозы, не получал материальной выгоды и осознал свою вину, есть высокая вероятность, что ему дадут условный срок. Но если будет установлен корыстный интерес или осведомленность о преступном характере схемы, то последствия будут гораздо серьезнее.

Преступники стали привлекать в качестве курьеров и подростков, добавил адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин.

— Молодежи обещают легкий заработок без какой-либо ответственности, но в итоге ответственность есть, причем уголовная, — заметил он.

Молодые люди становятся мишенью для аферистов, поскольку в силу неопытности не могут сразу распознать манипуляцию и склонны больше доверять цифровой среде, считает Альберт Халеян.

При этом мошенники часто используют индивидуальный подход — началом может быть звонок «из банка» о подозрительной операции, «из военкомата» о проблемах с документами, «из службы доставки».

— Далее в ход идут легенды, связанные с авторитетными госструктурами: ФСБ, Следственный комитет, МВД. Жертве сообщают, что на ее имя оформлены кредиты, автомобили или доверенности на террористов. Ключевой элемент — создание иллюзии тотальной катастрофы, где единственным путем к спасению будет выполнение инструкций мошенников, — отметил адвокат.

По его словам, деятельность курьера мошенников, в частности, подпадает под статью «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем». С учетом нового закона о дропперах она предполагает суровые санкции — вплоть до шести лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн рублей.

— Курьер — это последнее, но самое уязвимое звено в цепочке. Он получает наличные деньги в банке или криптовалюту через обменник, а затем передает их следующему звену или легализует иным способом. Когда цепочка будет раскрыта, все доказательства (показания потерпевших, записи с камер) укажут именно на курьера, в то время как истинные организаторы останутся в тени, — пояснил адвокат.

Как защитить себя от мошенников

Самое главное правило безопасности — ни при каких обстоятельствах не совершать действий с денежными средствами, банковскими картами или учетными записями «Госуслуг» по указанию неизвестных лиц, рассказал Альберт Халеян.

— Если поступил подозрительный звонок, положите трубку и сами перезвоните в эту организацию по номеру, указанному на официальном сайте, — рекомендовал адвокат. — Если мошенники шантажируют и угрожают, нужно как можно быстрее обратиться в полицию. Этот шаг фиксирует вашу сторону истории.

Мошеннические схемы постоянно усложняются, но их суть остается прежней — психологическое давление на жертву, рассказал начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.

— Преступники используют отработанную тактику: создают искусственную срочность, манипулируют через страх и авторитет госорганов, постепенно вовлекают в противоправные действия, — отметил он. — Сейчас злоумышленники стали тщательнее готовиться — они собирают данные из соцсетей, используют нейросети для создания реалистичного контента.

По словам эксперта, кибермошенники также могут адаптировать свои преступные схемы под важные мировые события, праздничные даты или выход новых технологических продуктов, чтобы сделать свои легенды правдоподобнее. Чтобы защититься от злоумышленников, важно сохранять бдительность и критический подход к оценке информации.

— Представители госорганов не решают вопросы по телефону, не предъявляют требований о немедленных действиях и не используют мессенджеры для официальных коммуникаций. При малейших сомнениях следует прервать разговор и поставить в известность близких. Для проверки информации можно позвонить в ведомство по официальному номеру, — рекомендовал Алексей Коробченко.

Защититься от информационных угроз в интернете помогают антивирусные программы, специальные фильтры звонков, а также программы родительского контроля для подростков и детей, напомнил руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.