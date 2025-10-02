Реклама
Прямой эфир
Мир
По меньшей мере 23 человека погибли из-за оползня на востоке Индии
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в синагогах в Пятигорске и Красноярске
Общество
Лесничие предстанут перед судом за торговлю государственным лесом в Шушенском районе
Мир
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над регионами РФ
Мир
В Грузии предъявили обвинение пяти оппозиционерам за призывы к госперевороту
Здоровье
Врач предупредила о рисках ослабления иммунитета от обогревателей
Мир
Парламент Ирана одобрил законопроект о деноминации национальной валюты
Мир
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Мир
В парламенте Швейцарии предлагают конституционный запрет на вступление в НАТО
Мир
FT узнала о росте импорта одежды из Китая в ЕС из-за пошлин США
Общество
Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении иноагента Трояновой
Общество
Пропавшие в лесу на Камчатке шесть человек вышли на связь
Мир
Премьер Франции Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца в должности
Общество
В России планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,8%
Мир
Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота
Общество
В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках с 2026 года

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки. Об этом 2 октября рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — сказал он агентству ТАСС.

Одним из нововведений будет «Стоп-линия», который применят в местах, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Также введут знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», он позволит повысить комфорт в пути. В свою очередь, знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1) поможет водителям транспортных средств понять, что участник движения имеет некоторые ограничения по слуху.

«Долгое время у нас существовал знак 8.15 «Слепые пешеходы», но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя», — пояснил Федяев, добавив, что эксперименты с таким знаком начались еще 10 лет назад.

Работа над ошибками: правительство подготовило новые поправки в КоАП
Суды смогут отправлять протоколы с недочетами на исправление

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что Минтранс РФ изучит предложения о целесообразности введения нового дорожного знака «Начало новой полосы» с обозначением дальнейшего направления движения. Тогда уточнялось, что его применение позволит объединить в один знаки 5.15.1...5.15.8.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025