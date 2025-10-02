В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках с 2026 года
В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки. Об этом 2 октября рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — сказал он агентству ТАСС.
Одним из нововведений будет «Стоп-линия», который применят в местах, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Также введут знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», он позволит повысить комфорт в пути. В свою очередь, знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1) поможет водителям транспортных средств понять, что участник движения имеет некоторые ограничения по слуху.
«Долгое время у нас существовал знак 8.15 «Слепые пешеходы», но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя», — пояснил Федяев, добавив, что эксперименты с таким знаком начались еще 10 лет назад.
Ранее, 10 апреля, сообщалось, что Минтранс РФ изучит предложения о целесообразности введения нового дорожного знака «Начало новой полосы» с обозначением дальнейшего направления движения. Тогда уточнялось, что его применение позволит объединить в один знаки 5.15.1...5.15.8.
