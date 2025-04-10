В России может появиться новый дорожный знак

Минтранс РФ изучит предложения о целесообразности введения нового дорожного знака «Начало новой полосы» с обозначением дальнейшего направления движения. С его применением знаки 5.15.1...5.15.8 можно будет объединить в один. Это следует из ответа Минтранса депутату Госдумы Ярославу Нилову. Документ парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 10 апреля.

«Министерство транспорта Российской Федерации сообщает о готовности отработать в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти предложения о целесообразности введения указанного знака в рамках процедуры согласования при подготовке очередных изменений в ПДД», — говорится в сообщении министерства.

Сроки появления таких знаков в ПДД и на дорогах не уточняются.

8 апреля сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО. В его отзыве представлена позиция ЦБ, согласно которой эта мера потребует увеличения базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев машин, что создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО.