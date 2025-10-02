Эксперт рассказал о сокращении программ стимулирования продаж автомобилей

Более 70% производителей автомобилей в России уже отменили программы стимулирования продаж для клиентов. Об этом 2 октября рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев «Газете.Ru».

«Сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры сократили бюджеты на скидки. Основная причина — активный июль, когда в России продали 120 тыс. новых легковых машин, что на 34% выше июньского показателя», — отметил собеседник.

По его словам, это вдохновило импортеров на пересмотр стратегий, и в сентябре они значительно уменьшили программы поддержки продаж.

На рынке также снижается уровень затоваренности: запасы импортеров и дилеров достигли разумных значений.

«На рынке сейчас около 350 тыс. новых легковых машин, что соответствует трехмесячным продажам. Средний сток у дилера составляет 1–1,5 от ежемесячных продаж, что является нормой», — сказал эксперт.

Опрошенные «Газетой.Ru» дилеры также прогнозируют очередной рост цен на новые и подержанные автомобили в октябре на уровне 1–3%.

Ранее, 1 октября, Минпромторг РФ опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года. Под критерии закона подходит более 20 моделей шести российских брендов.

