Боец Царукян проведет бой с новозеландцем Хукером на турнире UFC Qatar 22
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) армяно-российского происхождения Арман Царукян проведет бой против новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC Qatar 22. Об этом стало известно 1 октября.
Отмечается, что это будет главный бой турнира, который пройдет 22 ноября.
«28-летний Царукян в феврале должен был на UFC 312 подраться с Исламом Махачевым, но снялся с боя из-за травмы спины. На его счету девять побед и два поражения в UFC», — сообщил «Спорт-Экспресс».
